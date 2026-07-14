Tunisie: Occupation illégale de la voie publique à la Manouba - 45 infractions relevées et plus de 700 équipements saisis

La brigade régionale de la police municipale de Manouba, en coordination avec ses unités locales dans les différentes délégations et municipalités, a poursuivi ses opérations nocturnes de lutte contre l'occupation anarchique de la voie publique, la libération des trottoirs et les atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics, avec une attention particulière portée aux cafés et aux restaurants.

Selon les données communiquées à l'agence TAP par la brigade régionale, une campagne menée de manière continue entre le 7 et le 13 juillet 2026, durant les heures de soirée, a permis de dresser 45 procès-verbaux d'infraction à l'encontre de contrevenants ne respectant pas les règles régissant l'exploitation des trottoirs, considérés comme des espaces publics réservés en priorité à la circulation sécurisée des piétons.

Menée avec le renfort des districts de la sûreté nationale de Manouba et de Tebourba, l'opération a également abouti à la saisie de 534 chaises, 166 tables, sept balances électroniques ainsi qu'à la mise en fourrière de quatre véhicules utilitaires utilisés pour des activités commerciales exercées illégalement sur la voie publique.

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Les agents ont, par ailleurs, procédé au démantèlement de 27 points de vente anarchiques, à l'enlèvement de structures métalliques et de planches en bois destinées à ces installations, ainsi qu'à la saisie d'environ une tonne de fruits et légumes.

La brigade régionale a affirmé que ces campagnes nocturnes se poursuivront dans le cadre des efforts visant à faire respecter la loi, à lutter contre les infractions entravant la fluidité de la circulation et dégradant le paysage urbain, tout en veillant à concilier l'exercice des activités économiques avec la préservation des droits des usagers de l'espace public.