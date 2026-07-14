Tunisie: Officiel - Raed Chikhaoui rejoint l'Espérance pour trois saisons

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Espérance Sportive de Tunis poursuit son mercato estival en renforçant son secteur défensif. Le club de Bab Souika a officialisé, ce mardi, la signature du défenseur central Raed Chikhaoui pour une durée de trois saisons, soit jusqu'en juin 2029.

Âgé de 22 ans, Cheikhaoui rejoint les rangs des Sang et Or après avoir évolué sous les couleurs de l'Espoir Sportif de Hammam-Sousse puis de l'Union Sportive Monastirienne, où il s'est imposé comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat tunisien.

Le nouveau pensionnaire de l'Espérance faisait également partie de l'effectif de la sélection tunisienne ayant disputé la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bien qu'il n'ait occupé qu'un rôle de remplaçant durant la compétition, cette convocation témoigne de la confiance dont il bénéficie auprès du staff technique national.

Avec cette nouvelle recrue, l'Espérance poursuit le renforcement de son effectif en vue de la prochaine saison. Le club avait déjà annoncé les arrivées du gardien Montassar Saïd, de l'ailier gauche Youssef Bacha et du défenseur central Marouane Sahraoui, confirmant sa volonté de bâtir un groupe compétitif pour les échéances nationales et continentales.

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