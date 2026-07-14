Tunisie: Alerte rouge sur le littoral du Cap Bon - Avec 8 décès, on enregistre le plus fort taux de noyades...

La Garde maritime recense 23 drames survenus en mer du Cap Bon depuis le début de l'été et dont dix ont eu lieu rien que durant le seul week-end dernier. Le bilan est tout aussi triste que grave tant il met en deuil le littoral de la région.

Selon des données exclusives communiquées ce mardi 14 juillet 2026 par une source officielle de la Garde maritime, le gouvernorat de Nabeul fait face à une recrudescence dramatique des accidents de baignade. Depuis le lancement de la saison estivale et jusqu'à la journée d'hier, lundi 13 juillet, les unités de secours ont recensé un total critique de 23 cas de noyade ! Parmi ces victimes, 8 personnes ont tragiquement perdu la vie sur les différentes plages de la région. Ces indicateurs macabres installent tristement le gouvernorat de Nabeul au premier rang national des côtes les plus meurtrières de la République tunisienne pour cette saison estivale...

Ceci dit, la situation s'est considérablement détériorée au cours des dernières quarante-huit heures en raison de conditions maritimes particulièrement hostiles. Pour le seul week-end dernier, la Garde maritime a dû intervenir en urgence sur dix cas de noyade distincts à travers le gouvernorat. Des accidents qui ont hélas été à l'origine de la mort par submersion de trois estivants.

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La source sécuritaire a d'ailleurs mis en exergue l'acte d'héroïsme tragique d'un jeune homme originaire de la ville d'El Maâmoura. Dimanche dernier, ce dernier s'est jeté à l'eau pour secourir deux enfants en détresse, pris au piège par les courants. Si le jeune homme a réussi à ramener les enfants sains et saufs sur le rivage, il a malheureusement été emporté à son tour par la violence des vagues. « Malgré les tentatives de réanimation cardio-respiratoire prolongées des équipes médicales au sol, il a succombé à une asphyxie aiguë », note la même source.

Un appel au strict respect du drapeau rouge et des consignes

Face à cette hécatombe estivale, la Garde maritime et les services de secours de la Protection civile lancent un appel pressant commun à une prise de conscience du danger encouru par la population. En effet, les autorités exhortent l'ensemble des baigneurs et des familles à une prudence sans relâche et à l'observation stricte des bulletins d'alerte météorologique marine émis quotidiennement par l'Institut National de la Météorologie (INM).

L'administration rappelle que braver une mer agitée constitue une prise de risque inconsidérée et souvent fatale. « Les estivants ont l'obligation légale et vitale de respecter la signalétique des plages et de ne jamais ignorer le drapeau rouge, qui signifie une interdiction réglementaire absolue de mise à l'eau », insiste-t-on.

La Garde maritime insiste également sur la nécessité impérative de bannir définitivement la fréquentation des plages sauvages, des plages isolées ou rocheuses qui sont totalement dépourvues de surveillance. Elle rappelle que la présence de maîtres-nageurs sauveteurs certifiés reste le premier rempart pour éviter que les vacances ne basculent dans le drame et la douleur du deuil.