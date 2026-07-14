Mozambique: Ordination de deux nouveaux prêtres dans le district de Mueda - Des signes d'espoir dans le diocèse de Pemba

Pemba — La province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, continue de subir les attaques de l'État islamique du Mozambique (ISM, également connu localement sous le nom d'al-Shabab), qui ont débuté en 2017. Ce conflit a provoqué le déplacement de plus d'un million de personnes, avec des recrudescences périodiques de violence, des besoins humanitaires et une implication internationale.

Par ailleurs, depuis 2017, plus de 117 églises et chapelles ont été détruites dans le diocèse, dont 23 rien qu'en 2025. Début juillet, l'Évêque de Pemba, António Juliasse Sandramo, a sollicité le soutien des prêtres du diocèse, les exhortant à la prière et à l'encouragement. La région reste instable, mais dans ce contexte de précarité, les signes d'espoir ne manquent pas.

Parmi ceux-ci, dans le district de Mueda, diocèse de Pemba, province de Cabo Delgado, la population a vécu un moment d'une grande importance ecclésiale avec l'ordination sacerdotale de Jaimito Samuel China et Cosme Hilário Makabwa, survenue environ vingt ans après la dernière ordination célébrée dans la région.

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Le communiqué de la radio locale Radio Sem Fronteira, parvenu à l'Agence Fides, souligne que la célébration solennelle, présidée par Mgr Juliasse Sandramo, a réuni des prêtres, des religieuses, des autorités civiles et de nombreux fidèles venus de différentes communautés du diocèse. Au cours de son homélie, l'Évêque a invité les deux nouveaux prêtres à vivre leur ministère avec humilité, dans un esprit de service et de proximité avec le peuple de Dieu, en se laissant guider par l'Évangile et par l'exemple de la fraternité chrétienne.

La célébration s'est déroulée dans une atmosphère de joie profonde et d'émotion. Les proches, les confrères dans le sacerdoce, les religieux et les autorités ont adressé leurs félicitations aux deux nouveaux prêtres, leur assurant le soutien de la prière et de la communauté dans leur cheminement pastoral. À l'issue de la liturgie, les premières affectations pastorales ont été annoncées : le père Jaimito Samuel China exercera son ministère à la cathédrale Saint-Paul de Pemba, tandis que le père Cosme Hilário Makabwa a été affecté à la paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption de Mueda.