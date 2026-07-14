Algérie: Inauguration du siège d'une structure sécuritaire au chef-lieu de wilaya après son réaménagement

BISKRA — Le directeur de l'administration générale à la Direction générale de la sûreté nationale, le contrôleur de police Abdelatif Aziz, représentant du directeur général de la sûreté nationale (DGSN), a inauguré mardi le siège de la 3ème sûreté urbaine de la ville de Biskra après son réaménagement.

Selon les explications données à ce responsable qui était accompagné du wali, Lakhdar Sedas par le directeur local des équipements publics, les travaux de réaménagement de cette structure sécuritaire ont duré six mois pour une enveloppe financière de plus de 83 millions DA.

Cette structure appelée à assurer les services sécuritaires au profit des habitants de plusieurs quartiers et espaces publics dispose de plusieurs services spécialisés.

Le directeur de l'administration générale à la Direction générale de la sûreté nationale a inspecté au chef-lieu de wilaya le terrain du projet de réalisation du siège d'une nouvelle structure de police.