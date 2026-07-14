Algérie: Mobilisation de tous les moyens nécessaires pour lutter contre les feux de forêt

ALGER — Tous les moyens humains, matériels et logistiques nécessaires ont été réunis dans le cadre d'une vaste mobilisation de terrain de l'ensemble des intervenants, afin de lutter contre les feux de forêt qui touchent certaines wilayas du pays, indique mardi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

"Dans le cadre des efforts continus déployés par l'Etat pour lutter contre les feux de forêts, de broussailles, de maquis et de récoltes, et sous le suivi direct du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, qui a donné des instructions pour assurer l'ensemble des moyens humains, matériels, logistiques et aériens, et renforcer la coordination entre les différents intervenants, les opérations d'extinction se poursuivent dans les wilayas touchées par les incendies, dans le cadre d'une mobilisation générale sur le terrain", précise la même source.

A cet effet, "d'importants moyens ont été mobilisés, notamment la colonne mobile de la Protection civile, des camions anti-incendies, des équipes spécialisées, une flotte aérienne composée d'avions bombardiers d'eau et d'hélicoptères, ainsi que les différents corps de sécurité, l'Armée nationale populaire (ANP), la Direction générale des forêts (DGF) et les collectivités locales, afin d'assurer une intervention rapide et de limiter la propagation des flammes".

"Les walis se sont rendus aux lieux des incendies afin de superviser les opérations d'intervention, de s'enquérir de la mise en oeuvre des plans d'extinction et d'assurer la coordination entre les différents services mobilisés". De son côté, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, s'est déplacé dans les wilayas de Béjaïa et Sétif pour suivre de près les opérations d'extinction et s'enquérir du déroulement des interventions sur le terrain, ajoute le communiqué.

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Les opérations d'extinction se poursuivent "à un rythme soutenu jusqu'à la maîtrise totale de l'ensemble des foyers, tandis que l'état de mobilisation et de vigilance demeure maintenu afin de protéger les citoyens, leurs biens et le patrimoine forestier", conclut le communiqué.