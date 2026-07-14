Algérie: 37 morts et 1830 blessés en une semaine

ALGER — Trente-sept (37) personnes sont décédées et 1830 autres ont été blessées dans 1543 accidents de la route survenus durant la période allant du 5 au 11 juillet en cours dans plusieurs wilayas, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Skikda avec 4 morts et 48 blessés dans 34 accidents de la circulation, précise la même source.

En outre, les unités de Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 4418 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (248 incendies), Sétif (227) et Blida (187).

Par ailleurs, le dispositif de surveillance des plages a effectué 6030 interventions, ce qui a permis de sauver 4908 personnes, de prodiguer des soins de première urgence à 1550 autres et d'évacuer 285 personnes vers les tructures sanitaires locales, ajoute la même source, déplorant toutefois 12 décès par noyade en mer et 4 autres dans des réserves d'eau.

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Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte, la Protection civile est intervenue pour l'extinction de 736 incendies de couvert végétal dans plusieurs wilayas.

S'agissant des opérations diverses, 7779 interventions ont été effectuées durant la même période pour le sauvetage de 478 personnes en situation de danger et l'exécution de 6681 opérations diverses d'assistance.