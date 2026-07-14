Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - La compétition se poursuit à Brazzaville et à Pointe-Noire

14 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Le tournoi de gala initié par Dynamique le Réveil du handball congolais a apporté une innovation en s'intéressant à la catégorie cadette. Le 12 juillet à Brazzaville, Asoc a battu CFJSO, 26-14 dans cette catégorie inférieure.

Chez les seniors messieurs, la 12e journée de la compétition a vu Asoc l'emporter très largement face à Académie, 40-14. CFJSO n'a pas non plus fait de détails devant Inter club, 42-19, puis BMC a battu Tsongolaise, 27-17.

Chez les dames, plus rien n'arrête Grain de sel. Cette formation a pris le meilleur sur Renaissance, 31-24. La Direction générale de la sécurité présidentielle a elle aussi connu une 12e journée de gloire, en s'imposant devant Interclub, 32-21.

A Pointe-Noire, Nha sport a peiné lors de la 9e journée mais a fini par s'imposer sur le fil devant Patronage, 22-21, en version masculine. L'AS Cheminots a eu raison de Pèlerin, 34-16, et Munisport a atomisé Interclub, 47-20.

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Chez les dames, Banko sport a dominé Pèlerin, 34-16, et l'AS Cheminots a eu raison de Tié Tié sport, 28-22.

Notons que les matches de gala se jouent chaque dimanche dans le seul but de combler le manque de compétitions préjudiciable aux clubs. Ils servent de tremplin à la préparation des futurs affrontements de grande envergure que la Dynamique entend organiser.

A travers cette initiative, il est question de redynamiser la discipline en perte de vitesse. Le but du tournoi étant de maintenir la cohésion des clubs et, surtout, de permettre aux staffs techniques de jauger sans cesse leur niveau. Ces rencontres permettent non seulement aux joueurs et joueuses de préserver leur condition physique, mais aussi de renforcer leur confiance en soi avant le grand tournoi national à venir.

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