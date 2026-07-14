Congo-Brazzaville: A titre exceptionnel

L'organisation de la Coupe du Congo cette année est une bonne nouvelle pour les joueurs ayant pour métier le football. Car après des années d'interruption, le ballon rond va de nouveau rouler sur les pelouses.

Mais à quoi doit-on s'attendre pour cette fête du football qui n'aura pas la même saveur que celles qui l'ont précédée les années de passage à vide ? L'on retiendra l'innovation. Le temps faisant défaut, le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football ont modifié à titre exceptionnel le format de la compétition.

Le scénario le plus adéquat pour être au menu des festivités marquant le 66e anniversaire du pays consistait à sélectionner les anciens vainqueurs et les finalistes du tournoi pour ainsi traduire dans les faits une thèse bien connue: à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'introduction de la phase de poules est une formule à laquelle les équipes ne sont pas habituées.

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Il faut toutefois garder espoir quant à la capacité des joueurs des Diables noirs, AC Léopards de Dolisie, Étoile du Congo, Cara, Interclubs, Patronage Sainte-Anne, JST, AS Cheminots, AS Otoho et Munisport, en manque de temps de jeu, à livrer les prestations les plus abouties pour combler les attentes du public et marquer la relance des compétitions nationales. La performance des arbitres comptera pour que cette fête en format réduit soit belle.

Ce qui est sûr, les Diables rouges qui peinent toujours à tutoyer les sommets du football africain tireront un meilleur avantage de cette relance.