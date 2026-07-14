Congo-Brazzaville: Musique - Makhalba Malecheck met les « Makambo na mesa »

Dans son nouveau titre engagé, la figure de proue du rap congolais passe au crible les maux qui minent la société et appelle à une prise de conscience collective. Selon Junior Serge Elion Nkou, dit Makhalba Malecheck, le rap congolais retrouve sa verve engagée et sa fonction de miroir social.

Avec la sortie de son nouveau titre intitulé « Makambo na mesa » (Littéralement « Les vérités sur la table »), l'artiste Makhalba Malecheck signe un retour fracassant. Loin des thématiques légères, le rappeur choisit de parler à ses compatriotes et de poser les vrais débats là où ils doivent l'être.

Celui qui se surnomme « Le sommet du rap congolais » a fait une radiographie sans concession de la société puisque « Makambo na mesa » est une oeuvre résolument engagée. Fidèle à sa plume acérée, Makhalba Malecheck dresse un état des lieux sans complaisance des réalités qui freinent le développement et l'épanouissement collectif.

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Dans un texte ciselé mêlant avec brio le lingala et le français, une dualité linguistique qui donne au message un caractère à la fois local et universel, l'artiste passe en revue les fléaux contemporains. Du chômage endémique à la corruption systémique, en passant par la délinquance juvénile, les inégalités sociales criantes et l'hypocrisie des relations humaines, rien n'échappe à sa vigilance.

Le morceau, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, bouscule aussi les sphères politiques, interroge l'effritement des valeurs familiales et questionne la place de la foi dans un monde en perte de repères. Plus qu'un simple constat, il se veut une invitation pressante faite à chaque citoyen d'ouvrir les yeux, d'assumer ses responsabilités et d'oeuvrer à la construction d'un avenir meilleur pour le pays.

Rappeur technique et performeur hors pair, Malecheck a forgé son identité artistique autour de la critique sociale et de la valorisation de la culture urbaine congolaise. Son parcours, jalonné de projets marquants et de collaborations stratégiques, témoigne une maturité artistique qui lui permet aujourd'hui d'aborder des sujets complexes avec la légitimité d'un grand frère et d'un observateur averti.