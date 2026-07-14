Congo-Brazzaville: Environnement - Congo Terminal certifié ISO 14001

A l'issue d'un audit réalisé par le Bureau Veritas Certification, Congo Terminal, gestionnaire du terminal à conteneurs au Port autonome de Pointe-Noire, a obtenu la certification ISO 14001 : 2015. Une certification qui atteste la conformité du système de management environnemental de cette entreprise aux exigences de la norme internationale, mais aussi une reconnaissance qui couronne les efforts et actions entrepris depuis plusieurs années.

L'identification vient compléter d'autres certifications déjà obtenues par Congo Terminal, à savoir la certification ISO 9001 et le certificat de conformité au code ISPS obtenus en 2017 ainsi que le label Green Terminal en 2023.

Le système de management environnemental de Congo Terminal repose notamment sur l'identification, l'évaluation et la réduction des impacts environnementaux, la gestion des déchets, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, en particulier autour de la biodiversité grâce à l'utilisation responsable des ressources. Il prévoit également un suivi des engagements environnementaux et leur communication transparente aux parties prenantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette certification n'est pas une fin en soi. Elle constitue une étape dans la structuration de notre démarche environnementale. Elle confirme la mise en place d'un système de management environnemental conforme aux exigences de l'ISO 14001 et s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Le projet Môle Est, actuellement en développement, intègre également des choix techniques visant à réduire certaines émissions liées à l'exploitation portuaire », s'est exprimé Anthony Samzun, directeur général de Congo Terminal.

La certification ISO 14001 renforce la capacité de cette entreprise à répondre aux attentes de ses clients, partenaires et autorités. Elle constitue aussi un cadre de référence pour le suivi et l'amélioration de ses pratiques environnementales dans un contexte de développement de ses activités, précisement avec le projet Môle Est prévu de démarrer au premier semestre 2027.

Filiale du groupe Africa Global Logistics, Congo Terminal est l'opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe-Noire. L'entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences des armateurs, importateurs ou exportateurs.