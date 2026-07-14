Guinée: Reconnaissance méritée - La PN-UCEG célèbre l'engagement de ses observateurs des élections du 31 mai 2026

La Plate-forme Nationale de L'Union Citoyenne pour l'Émergence de la Guinée (PN-UCEG), a organisé une cérémonie de remise de certificats de reconnaissance à ses observateurs ayant participé à l'observation des élections législatives et communales du 31 mai 2026.

Cette cérémonie avait pour objectif de saluer l'engagement, le professionnalisme et le sens du devoir des observateurs qui ont contribué à la transparence du processus électoral à travers plusieurs régions de la Guinée.

L'événement a également été marqué par la présence d'une délégation de Nouvelles Perspectives Suisse (NPS Suisse), partenaire international de l'UCEG. À cette occasion, le Directeur opérationnel de NPS Suisse, M. Mathias Ngue, a réaffirmé la volonté de son organisation de poursuivre son accompagnement en faveur du renforcement des capacités de la société civile guinéenne et de la promotion de la démocratie.

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Moment fort de la cérémonie, le président de l'UCEG, M. Amadou Barry, a reçu officiellement son accréditation internationale pour participer, au nom de NPS Suisse, à une mission internationale d'observation électorale en Suède lors du prochain scrutin. Cette désignation témoigne de la confiance accordée à son expertise ainsi qu'à l'engagement de l'UCEG dans la promotion des processus électoraux crédibles.

En signe de gratitude, l'UCEG a également décerné un Certificat de Reconnaissance à M. Mathias Ngue, en hommage à son engagement constant et au soutien apporté par NPS Suisse à l'organisation, notamment dans le cadre des missions d'observation électorale et du renforcement des capacités de ses membres.

Prenant la parole, le président de l'UCEG a réaffirmé la vision de son organisation : «À l'UCEG, nous croyons que la crédibilité se construit par les actes. Notre engagement est de lier la parole aux actes, au service de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement de la Guinée.»

À travers cette initiative, l'UCEG confirme sa volonté de poursuivre ses actions en faveur de l'éducation citoyenne, de la participation démocratique, de la cohésion sociale et du renforcement des organisations de la société civile, tout en développant des partenariats nationaux et internationaux au bénéfice de la Guinée.