Afrique: Célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption - Les élèves de l'Ecole nationale de Police sensibilisés sur le fléau

L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a célébré hier, lundi 13 juillet 2025, la Journée africaine de lutte contre la corruption à l'École nationale de Police. Le thème de cette édition est : « Intensifier la promotion de l'intégrité et les actions de lutte contre la corruption à travers l'Afrique ».

Le choix de l'École nationale de Police pour accueillir la campagne de sensibilisation marquant la Journée africaine de lutte contre la corruption est loin d'être fortuit. Selon Moustapha Ka, président de l'OFNAC, il s'explique par le fait que la prévention doit être menée dans les espaces où se construisent les identités professionnelles, où se forgent aussi les comportements qui accompagnent toute une carrière.

« C'est dans les centres de formation qu'on acquiert les comportements professionnels. C'est là également qu'on apprend "le respect du bien public et l'attachement à l'intégrité et à la probité". Dès lors, il est opportun d'y dérouler la campagne de sensibilisation aux conséquences de la corruption », indique-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le magistrat, la réalisation d'une telle ambition suppose de renforcer la prévention, la coordination institutionnelle, les capacités de contrôle et d'enquête. « La corruption prend racine dans l'opacité, la faiblesse de la reddition des comptes, les conflits d'intérêts insuffisamment encadrés et la peur de signaler les irrégularités. Elle devient particulièrement dangereuse lorsqu'elle cesse d'indigner et que le citoyen en arrive à penser que l'accès à un droit dépend d'une faveur, d'une relation ou d'un paiement indu », soutient-il.

M. Ka trouve, par ailleurs, que la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la cybercriminalité, à laquelle sont formés les officiers et les sous-officiers de la Police nationale, ne peut être dissociée de la lutte anticorruption.

De son côté, la Directrice chargée de la Formation à l'École nationale de Police, Sanou Diouf, a rappelé que cet établissement prend en compte la lutte contre la corruption en faisant de l'honneur l'une de ses valeurs. « Notre objectif majeur est non seulement de renforcer vos capacités, mais aussi de vous pousser à vous approprier l'expérience et l'expertise qui vous permettront de faire votre travail avec dignité et intégrité », lance-t-elle aux élèves officiers et sous-officiers bénéficiaires.