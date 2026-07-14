Sénégal: Saisie de drogue à Karang - 1 590 pilules d'ecstasy cachées dans une prothèse de jambe, une mule interpellée

Dans la nuit du 12 juillet 2026, aux environs de 2 heures du matin, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Karang (Subdivision de Fatick) ont réalisé une saisie hors du commun. À bord d'un véhicule de transport en commun en provenance d'un pays voisin, ils ont interpellé un homme handicapé moteur qui dissimulait 1 590 comprimés d'ecstasy dans sa prothèse de jambe.

« Ce subterfuge audacieux, déjoué par la vigilance des douaniers, illustre l'ingéniosité croissante des réseaux criminels pour perpétuer le trafic illicite », selon le communiqué de la Douane partagé sur les réseaux sociaux. Placé en garde à vue, le suspect sera prochainement déféré devant le Tribunal de Grande Instance de Fatick. La Douane sénégalaise opère des saisies en fréquences dans la Saloum.

La plus importante opération a été menée par la Brigade mobile des douanes de Koumpentoum. Le 15 juin 2026, sur l'axe Koumpentoum-Koungheul, les douaniers ont intercepté 970,6 kilogrammes de cocaïne . La drogue, composée de 844 pains de cocaïne, était dissimulée dans une cachette aménagée à l'intérieur d'un camion en provenance d'un pays voisin. Pour dissimuler le trafic, les passeurs avaient chargé le véhicule d'une grande quantité de "Madd". La valeur de la cargaison est estimée à plus de 58,2 milliards de francs CFA.