Ethiopie: Le Premier ministre Abiy reçu par l'émir du Qatar après une visite de condoléances à Doha

14 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Son Altesse le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, a reçu le Premier ministre Abiy Ahmed au palais de Lusail, où ce dernier a présenté les sincères condoléances de l'Éthiopie à la suite du décès de feu le père de l'émir, Son Altesse le cheikh Khalifa bin Hamad Al Thani.

Le Premier ministre Abiy a exprimé ses plus sincères condoléances à l'émir, à la famille royale et au peuple qatari.

La visite du Premier ministre au Qatar, lundi soir, a réaffirmé la solidarité de l'Éthiopie avec l'État du Qatar en cette période de deuil national, reflétant l'amitié étroite et les liens durables qui unissent les deux nations.

Des membres éminents de la famille royale qatarienne ont assisté à la réception, notamment Son Altesse le cheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, émir adjoint ; Son Altesse le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir ; et Son Excellence le cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Plusieurs autres membres de la famille Al Thani, dont des fils de feu l'émir, étaient également présents.

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