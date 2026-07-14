Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR), lors de sa deuxième session extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui, a approuvé à l'unanimité deux accords de prêt à des conditions préférentielles d'un montant total de 124,6 millions d'euros avec les gouvernements italien et français.

Ces accords devraient soutenir le programme de réformes économiques mené par l'Éthiopie et accélérer la transformation numérique de ce pays d'Afrique de l'Est.

Le premier accord ratifié par la Chambre est un prêt à conditions préférentielles de 70 millions d'euros entre le gouvernement éthiopien et le gouvernement italien.

Ce financement servira de soutien budgétaire dans le cadre de la troisième opération de la Banque mondiale en faveur de la croissance et du développement durables en Éthiopie (DPO III) ; il apportera un soutien direct au budget du gouvernement fédéral afin de faire progresser les réformes macroéconomiques en cours et de favoriser une croissance économique durable.

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Le prêt italien est assorti de conditions très avantageuses : aucune commission de gestion, un délai de grâce de 16 ans et un échéancier de remboursement sur 30 ans.

Cet accord est considéré comme un ensemble de financements concessionnels à long terme visant à soutenir les priorités de réforme de l'Éthiopie.

Les législateurs ont également approuvé à l'unanimité un accord de prêt concessionnel de 54,6 millions d'euros entre le gouvernement éthiopien et le gouvernement français, destiné à financer la modernisation et la numérisation des systèmes de commandement et de contrôle ainsi que de gestion des actifs de l'Éthiopie.

Ce prêt français prévoit un délai de grâce de 10 ans, une durée de remboursement de 25 ans et un taux d'intérêt préférentiel de seulement 0,347 %.

Ce projet devrait permettre de renforcer les institutions publiques en modernisant les principaux systèmes d'administration publique, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en développant la prestation numérique des services publics.