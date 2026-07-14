Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens à s'unir autour du Dialogue national historique du pays, le qualifiant d'entreprise nationale décisive qui façonnera l'avenir de l'Éthiopie et le destin des générations à venir.

Dans un message publié X pages à la veille du lancement du dialogue principal, le Premier ministre a souligné que ce processus représentait bien plus qu'un simple événement politique.

Il l'a qualifié de « début d'un nouveau chapitre de notre histoire » et de moment charnière qui déterminera l'avenir commun de la nation.

S'adressant à tous les citoyens engagés en faveur d'une paix durable, de la stabilité et d'une prospérité inclusive, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie se trouvait aujourd'hui à un carrefour décisif où l'unité, la sagesse et la responsabilité collective sont plus essentielles que jamais.

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« L'occasion est là, et c'est maintenant qu'il faut agir », a-t-il souligné, exhortant les Éthiopiens à contribuer activement à la construction d'une nation plus forte et plus pacifique grâce au dialogue et à la compréhension mutuelle.

S'inspirant de la célèbre bataille d'Adoua, le Premier ministre a déclaré que, tout comme les ancêtres de l'Éthiopie avaient défendu la liberté, la souveraineté et la dignité du pays au prix d'un sacrifice extraordinaire,

la génération d'aujourd'hui est appelée à assumer une responsabilité nationale différente mais tout aussi importante, a souligné le Premier ministre.

« Cette fois-ci », a-t-il noté, « l'Éthiopie ne fait pas appel à ceux qui portent des fusils. Elle fait appel à des champions de la paix -- des citoyens guidés par la sagesse, la vérité, la connaissance et une détermination inébranlable. »

Le Premier ministre Abiy s'est dit convaincu que le Dialogue national offrira une occasion historique de résoudre des différends de longue date par le biais d'une discussion civilisée, d'un engagement pacifique et d'un consensus national plutôt que par le conflit.

Il a affirmé que l'Éthiopie se trouvait au seuil d'une nouvelle grande victoire, soulignant que le succès de la nation et de son peuple était inévitable lorsque les citoyens privilégiaient le dialogue plutôt que la division, et l'unité plutôt que la discorde.

Le Premier ministre a conclu en se montrant optimiste quant au fait que, grâce à un dialogue inclusif et à une vision nationale partagée, les Éthiopiens surmonteraient les défis actuels et construiraient ensemble un avenir pacifique, stable et prospère pour les générations à venir.