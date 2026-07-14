Ile Maurice: Gabriel Juneau - «Nous voulons renforcer notre contribution à un tourisme plus responsable, sans compromis sur l'expérience client»

interview

Le Budget 2026-2027 fait du tourisme durable un axe de développement afin de renforcer l'attractivité de la destination tout en préservant le patrimoine naturel. Cette orientation passe par une meilleure gestion des ressources et une réduction de l'empreinte environnementale des établissements hôteliers. À la tête de Constance Le Chaland IKO Mauritius depuis février, Gabriel Juneau revient sur les priorités de l'établissement, les initiatives en faveur de l'environnement et sa vision de l'hôtellerie de luxe.

En tant que «General Manager» de Constance Le Chaland IKO Mauritius, quelles sont vos priorités et votre vision pour l'évolution de l'établissement à court, moyen et long terme ? Sur le court terme, pour 2026, j'ai structuré nos objectifs autour de quatre piliers. Le déploiement de notre stratégie F&B inclut la reconceptualisation de certains restaurants, le renouvellement complet des menus, ainsi que plusieurs projets de rénovation et de développement au sein de nos points de restauration actuels.

Nous travaillons également au développement des concepts Constance Cellar et Constance Cocktails, afin d'enrichir davantage l'expérience gastronomique proposée à nos clients. Avec notre concept Wellness, nous voulons positionner l'hôtel avec une offre spa et bien-être allant bien au-delà d'un simple centre de massage. Deux marques internationales, avec leurs protocoles exclusifs, rejoindront notre hôtel cette année, faisant de nous le premier établissement à Maurice à bénéficier d'un partenariat avec elles. Nous souhaitons également développer davantage d'activités fitness, aussi bien au sein de l'hôtel que dans l'environnement naturel exceptionnel du sud de Maurice.

Renforcer et ancrer davantage la culture de service propre à Constance Hospitality vise à augmenter la satisfaction de nos clients grâce à un service attentionné, gracieux et authentique. Grâce à la formation et aux ressources humaines, nos équipes offriront un niveau de service encore plus élevé, tout en développant une expérience collaborateur pleinement alignée avec nos valeurs.

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Notre ambition est de faire de l'hôtel un lieu où les employés peuvent s'épanouir, évoluer et se développer continuellement, tant sur le plan professionnel que personnel. Sur le moyen et long terme, notre ambition est de faire de l'hôtel l'un des établissements les plus réputés de Maurice, notamment pour son offre gastronomique. Nous souhaitons également positionner l'hôtel comme le resort n° 1 de l'île en matière de wellness et de fitness, grâce à un programme intégré offrant une expérience holistique unique profondément connectée à la nature, au bien-être et à l'art de vivre du sud de Maurice.

Avec son emplacement privilégié entre lagon, réserve marine et nature préservée, Constance Le Chaland bénéficie d'un environnement particulièrement propice et notre ambition est de développer un véritable natural sanctuary, où le wellness ne se limite pas au spa, mais s'intègre pleinement dans l'expérience globale du séjour.

Le Budget 2026-2027 met l'accent sur le développement touristique plus durable. Comment un hôtel haut de gamme peut-il concilier performance économique et objectifs environnementaux ?

Les deux vont simultanément dans la même direction. Une bonne gestion de l'énergie entraîne nécessairement une baisse des coûts. C'est pourquoi, à Constance Le Chaland, l'un des premiers projets entrepris fut la mise en place d'un système permettant de mieux surveiller et réduire la consommation énergétique. Parallèlement, les clients recherchent de plus en plus des hôtels adoptant des pratiques concrètes en matière de développement durable.

Ainsi, nous avons mis en place des partenariats pour la restauration des coraux avec la Currimjee Foundation dans le parc marin situé en face de l'hôtel. Nous collaborons également avec la Mauritian Wildlife Foundation afin de planter des espèces endémiques sur le site de l'hôtel, tout en contribuant à la préservation des espèces présentes sur l'île-aux-Aigrettes.

Pouvez-vous nous parler des initiatives que vous mettez en place et de vos attentes en termes de résultats ?

Nous valorisons nos déchets organiques grâce au compostage, avec plus de 15 tonnes déjà transformées et réutilisées dans les espaces verts de l'hôtel. Nous organisons également des opérations régulières de nettoyage du littoral, notamment à Blue Bay, où plus de 200 kilos de déchets ont été collectés lors du Global Recycling Day, en plus de 600 kilos de microplastiques ramassés en 2025.

Parallèlement, nos efforts d'optimisation énergétique nous ont permis de réduire notre consommation d'électricité de 12 % en 2025. Nous sommes également engagés dans la préservation marine. Notre objectif est de poursuivre ces avancées de manière durable, de protéger les écosystèmes qui nous entourent et de renforcer notre contribution à un tourisme plus responsable, sans compromis sur l'expérience client.

La baisse de la consommation énergétique est un défi d'actualité. Quelles solutions envisagez-vous de mettre en place afin de ne pas dépendre à 100 % du réseau national tout en répondant aux besoins de l'établissement ?

À Constance Le Chaland IKO Mauritius, la réduction de la consommation énergétique est déjà un axe majeur de notre stratégie environnementale, et nous travaillons à aller plus loin. Aujourd'hui, nous optimisons déjà nos équipements, notamment les systèmes de climatisation et de production d'eau chaude, ainsi que la gestion des chambres inoccupées, ce qui nous a permis de réduire notre consommation d'électricité. L'étape suivante consiste à renforcer notre autonomie énergétique et à diversifier nos sources.

Nous étudions notamment le développement et l'intégration progressive de solutions d'énergies renouvelables, comme le solaire, qui sont particulièrement adaptées au contexte insulaire. L'objectif est de réduire notre dépendance au réseau national tout en garantissant un confort optimal à nos clients. En parallèle, nous continuons à investir dans des technologies plus efficientes et dans la sensibilisation de nos équipes pour améliorer les pratiques au quotidien. Cette combinaison d'innovations techniques et de gestion responsable nous permettra de concilier performance énergétique, confort hôtelier et respect de l'environnement.

Le manque de main-d'oeuvre reste un défi majeur dans le secteur de l'hôtellerie. Comment cette réalité se manifeste-t-elle dans votre établissement ? Et quelles stratégies mettez-vous en place pour attirer, former et surtout retenir le personnel ?

Le manque de main-d'oeuvre représente aujourd'hui un véritable défi pour l'ensemble du secteur hôtelier à Maurice, et il s'agit d'un enjeu que nous prenons très au sérieux chez Constance Hotels & Resorts. Toutefois, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur notre Employee Value Proposition, portée par notre signature With Constance, Be More qui reflète notre engagement à permettre à chacun de s'épanouir aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Nous travaillons continuellement à faire évoluer notre environnement de travail afin d'offrir à nos collaborateurs une culture d'entreprise positive, des opportunités de développement ainsi que des avantages attractifs.

Nous constatons d'ailleurs qu'il existe toujours un réel intérêt pour les métiers de l'hôtellerie. Par exemple, lors d'un récent Recruitment Fair organisé à Rose-Belle, nous avons reçu près de 300 candidatures, ce qui démontre l'attractivité persistante du secteur lorsque les entreprises investissent dans leur marque employeur. Au-delà du recrutement, notre priorité est de bien accompagner nos équipes afin de les fidéliser sur le long terme. La formation et l'encadrement jouent donc un rôle central dans notre stratégie. Depuis le début du mois de mai, nous avons mis en place un programme d'intégration de trois jours, combinant formations et activités immersives. Tous les nouveaux employés doivent impérativement suivre cette orientation avant de débuter leurs opérations au sein de leurs départements respectifs.

Comment voyez-vous l'évolution de l'hôtellerie de luxe à Maurice dans les cinq à dix prochaines années ?

L'hôtellerie de luxe à Maurice évoluera vers un modèle de plus en plus axé sur l'authenticité, la personnalisation et la durabilité. Les voyageurs recherchent aujourd'hui bien plus qu'un hébergement haut de gamme : ils souhaitent vivre des expériences uniques, découvrir la culture locale, se reconnecter à la nature et séjourner dans des établissements engagés, à la fois sur le plan environnemental et humain.

Au cours des cinq à dix prochaines années, nous pensons que les critères de durabilité deviendront un élément incontournable de l'offre de luxe, aux côtés de l'excellence du service. Les hôtels devront concilier confort, innovation et respect des ressources naturelles, tout en contribuant positivement aux communautés locales. Maurice dispose d'atouts exceptionnels pour répondre à ces attentes. L'enjeu sera de préserver son patrimoine naturel et culturel tout en continuant à proposer des expériences haut de gamme différenciantes. Les établissements qui sauront allier luxe, authenticité et responsabilité seront les mieux positionnés pour répondre aux attentes de la clientèle de demain.