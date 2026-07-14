Ile Maurice: Michaël Sik Yuen dément tout problème d'approvisionnement

14 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Une rumeur faisant état d'une pénurie de bonbonnes de gaz circule depuis quelques jours. Contacté, le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, dément catégoriquement ces informations et assure qu'il n'existe aucun problème d'approvisionnement au niveau de la State Trading Corporation (STC).

Selon le ministre, la STC dispose actuellement d'un stock suffisant pour couvrir environ 20 jours de consommation. De plus, un navire transportant 9 000 tonnes métriques de gaz est attendu aujourd'hui, ce qui permettra de renforcer davantage les réserves.

Michaël Sik Yuen explique que les ruptures ponctuelles observées dans certaines stations-service sont principalement dues à un afflux inhabituel de consommateurs, notamment pour les bonbonnes bleues, qui représentent une part importante du marché. Il précise également qu'il y a environ un mois, le distributeur des bonbonnes rouges et jaunes a changé, ce qui a pu entraîner quelques ajustements logistiques. Les bonbonnes bleues sont distribuées par Vivo Shell Gas, tandis que les rouges et jaunes par Total.

Il rappelle aussi que les stations-service sont soumises à des limites de stockage imposées par les services d'incendie. Des discussions sont toutefois en cours afin d'autoriser les plus grandes stations à entreposer davantage de bonbonnes et ainsi mieux répondre à la demande.

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