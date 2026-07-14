Congo-Kinshasa: Une centaine d'enfants en détresse village Rubare de Rutshuru

14 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de cent enfants orphelins sont abandonnés à leur triste sort dans la localité de Rubare, territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Leur calvaire fait suite à la fermeture du centre d'encadrement de l'association « Club Changer la Vie ». L'organisation a lancé mardi 14 juillet 2026 un appel à l'aide urgente en faveur de ces enfants.

Ce centre, qui était un véritable havre de paix pour les orphelins de la région, a dû fermer ses portes, terrassé par la guerre et le manque de moyens. A Rubare, le Club Changer la Vie prenait en charge plus de cent enfants.

Aujourd'hui, ils sont dispersés, sans aucune protection. Janvier Uyisaba Ndinayo, le chargé de communication de l'organisation, lance un cri d'alarme :

« Nous sommes en train d'alerter sur la situation que traversent les enfants orphelins que l'organisation « Club changer la vie » encadrait avant la crise. Ces enfants traversent une vie misérable. Pour le moment, Rubare et Kalengera enregistrent un grand nombre d'enfants orphelins. Nous invitons les organisations humanitaires de venir en aide à ces enfants, qui traversent un moment difficile ».

Cette organisation espère une mobilisation rapide des autorités et des humanitaires pour permettre à ces enfants d'avoir accès aux soins, à l'éducation et à la protection. Le but est de leur redonner l'espoir d'un avenir meilleur.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.