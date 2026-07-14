Congo-Kinshasa: Une centaine d'enfants en détresse village Rubare de Rutshuru

Plus de cent enfants orphelins sont abandonnés à leur triste sort dans la localité de Rubare, territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Leur calvaire fait suite à la fermeture du centre d'encadrement de l'association « Club Changer la Vie ». L'organisation a lancé mardi 14 juillet 2026 un appel à l'aide urgente en faveur de ces enfants.

Ce centre, qui était un véritable havre de paix pour les orphelins de la région, a dû fermer ses portes, terrassé par la guerre et le manque de moyens. A Rubare, le Club Changer la Vie prenait en charge plus de cent enfants.

Aujourd'hui, ils sont dispersés, sans aucune protection. Janvier Uyisaba Ndinayo, le chargé de communication de l'organisation, lance un cri d'alarme :

« Nous sommes en train d'alerter sur la situation que traversent les enfants orphelins que l'organisation « Club changer la vie » encadrait avant la crise. Ces enfants traversent une vie misérable. Pour le moment, Rubare et Kalengera enregistrent un grand nombre d'enfants orphelins. Nous invitons les organisations humanitaires de venir en aide à ces enfants, qui traversent un moment difficile ».

Cette organisation espère une mobilisation rapide des autorités et des humanitaires pour permettre à ces enfants d'avoir accès aux soins, à l'éducation et à la protection. Le but est de leur redonner l'espoir d'un avenir meilleur.