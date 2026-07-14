Congo-Kinshasa: Le ministère du Commerce extérieur s'engage à accompagner Manono Lithium vers le marché mondial

La société Manono Lithium va bénéficier de l'appui stratégique du ministère du Commerce extérieur pour fluidifier l'exportation de ce minerai hautement stratégique. Cette annonce a été faite lundi 13 juillet à Kinshasa lors d'une séance de travail entre le ministre de tutelle, Julien Paluku, et la direction de l'entreprise, marquant un tournant décisif pour ce projet d'envergure internationale.

Une production industrielle imminente et de premiers stocks à Kalemie

Sur le plan opérationnel, le projet Manono Lithium franchit des étapes clés et se positionne désormais au seuil de sa phase industrielle, affirment les sources officielles.

Une première cargaison de minerais est d'ores et déjà entreposée au port lacustre de Kalemie, prête pour ses premières opérations d'exportation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son plan de développement global table sur une capacité nominale d'un million de tonnes de concentré de lithium par an.

Dès la première phase d'exploitation, projetée à 500 000 tonnes annuelle, une part significative du minerais brut sera transformée sur place en sulfate de lithium. Cette valorisation locale, fortement saluée par le ministre Julien Paluku, servira de levier majeur pour la création d'emplois locaux avant l'expédition du produit par voie lacustre vers les usines mondiales de batteries et de véhicules électriques.

L'un des plus grands gisements de la planète

Le site de Manono abrite des réserves géologiques exceptionnelles, estimées à plus de 400 millions de tonnes de minerais, ce qui en fait l'un des plus importants gisements de lithium non développés au monde. Pour valoriser cette richesse, l'exploitation industrielle est structurée autour d'un partenariat public-privé associant l'État congolais, la société portefeuille COMINIERE et le géant minier chinois Jinxiang Lithium Limited.