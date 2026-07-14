Congo-Kinshasa: Comment faire de la rumba congolaise une véritable industrie culturelle et économique ?

La rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, dispose d'un potentiel considérable pour devenir un véritable moteur de développement culturel et économique en République démocratique du Congo. Cette question a été au centre du magazine Parole aux auditeurs ce mardi 14 juillet 2026.

Invité de l'émission, Serge Kayembe Mwadiamvita, opérateur culturel, patron de SEK Production Sarlu et de Génération Consciente, ainsi qu'organisateur du Festival international des étoiles (FIET), a salué le rayonnement croissant des artistes congolais sur la scène internationale.

Selon lui, les musiciens congolais multiplient les concerts à guichets fermés dans les grandes salles d'Europe et d'ailleurs, tout en enregistrant des centaines de millions de vues et d'écoutes sur les plateformes numériques. Les collaborations avec des artistes internationaux contribuent également à élargir leur audience bien au-delà de la diaspora africaine.

Cependant, cette réussite artistique doit encore être transformée en véritable levier économique.

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Avis des auditeurs

Les auditeurs participants à l'émission ont souligné plusieurs préalables, notamment l'harmonisation des textes régissant le secteur culturel, le respect des droits des artistes, la professionnalisation du métier, ainsi que la mise en place de formations adaptées aux réalités de l'industrie musicale moderne.

Ils ont également insisté sur la nécessité de valoriser les jeunes talents, de renforcer la conscience professionnelle des acteurs du secteur et de faire appliquer les lois existantes.

Pour eux, ces mesures permettraient à la rumba congolaise de générer davantage de revenus, de créer des emplois et d'améliorer durablement les conditions de vie des artistes.

Pour de nombreux intervenants, le défi consiste désormais à capitaliser sur la notoriété internationale de la rumba congolaise afin d'en faire une véritable industrie créative capable de contribuer à la croissance économique du pays tout en préservant son riche héritage culturel.