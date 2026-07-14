Gabon: Libreville - La Mairie du 2e Arrondissement et le Ministère de la Santé mobilisés pour la santé des populations

Le week-end dernier, la Mairie du 2e Arrondissement de Libreville, en partenariat avec le Ministère de la Santé, a organisé une grande journée socio-communautaire. Dépistage du paludisme, distribution de moustiquaires, déparasitage et lutte anti-vectorielle étaient au menu sous le thème : « La promotion de la santé pour un changement de comportement ».

La santé au coeur des quartiers. Le week-end dernier, la Mairie du 2e Arrondissement de la Commune de Libreville, en partenariat avec le Ministère de la Santé, a organisé une vaste activité socio-communautaire dans le 2e Arrondissement.

Placée sous le thème « La promotion de la santé pour un changement de comportement », la cérémonie a été présidée par le 6e Adjoint au Maire de la Commune de Libreville.

Une action en droite ligne de la politique du Chef de l'État

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Pour le premier citoyen du 2e Arrondissement, Richard Obiang Ava, cette initiative traduit l'engagement commun de l'équipe municipale à oeuvrer pour le bien-être des populations.

« Cette journée médicale est la continuité d'une série d'actions entamées depuis notre prise de fonction à la tête de la Mairie du 2e Arrondissement. Elle vise à sensibiliser, à prévenir et à accompagner les populations, comme le veut le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema », a-t-il déclaré.

Dépistage, prévention et lutte anti-vectorielle

Au cours de cette journée médicale, plusieurs actions concrètes ont été menées au bénéfice des habitants :

- Sensibilisation, dépistage et traitement des cas positifs de paludisme

- Distribution de moustiquaires imprégnées aux familles

- Déparasitage des enfants âgés de 5 à 14 ans

- Sensibilisation sur la tuberculose

- Opération de lutte anti-vectorielle dans les zones riveraines

Les techniciens de santé présents ont également insisté sur la nécessité de lutter contre la stigmatisation de certaines pathologies, afin d'encourager le dépistage et la prise en charge.

À travers cette opération, la « Mairie du Peuple » réaffirme sa volonté de rapprocher les services de santé des populations et de promouvoir des comportements responsables pour un 2e Arrondissement en meilleure santé.