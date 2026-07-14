Gabon: Département de la Mvoug - « La jeunesse de la Mvoung : entre défis et perspectives pour une inscription remarquée dans la 5e République »

Ovan, localité située dans le Département de la Mvoung, Province de l'Ogooué-Ivindo, a accueilli le week-end écoulé, la Première phase de la Première Édition des Grandes Rencontres de la Jeunesse de la Mvoung. Axée sur le thème : « Jeunesse de la Mvoung : entre défis et perspectives pour une inscription remarquée dans la 5e République », cette rencontre, qui s'est voulue sobre et décomplexée de toute fibre politique, a mobilisé les Jeunes autour d'un idéal commun : l'émancipation économique, sociale et culturelle de la Mvoung avec la participation responsable de sa jeunesse.

Cette première édition a pour marraine Parfaite Amouyeme Ollame épouse Divassa, en sa qualité d'aînée, qui prend à coeur les préoccupations de ses soeurs et frères pour les rendre automnes et responsables.

Au Gabon, alors que le développement des localités repose essentiellement sur la construction d'infrastructures et la valorisation des ressources naturelles locales, la question du chômage des jeunes retient grandement l'attention des plus hautes autorités. Le Rapport national sur le développement humain 2026, sous le thème « Jeunesse, Employabilité, Entreprenariat et Développement Humain au Gabon » conforte cette réalité et précise, par ailleurs, que « les disparités entre Libreville et les provinces » limitent l'émancipation professionnelle des jeunes.

Face à ce constat, les Jeunes de la Mvoung, réunis autour d'une rencontre éponyme, grâce au soutien de leur soeur, tante, mère et parente, Parfaite Amouyeme Ollame épouse Divassa, ont échangé sur leurs réalités. « Cet événement n'a rien à voir avec la politique. Il s'agit de discuter des enjeux de développement d'Ovan », a d'entrée de jeu, fait savoir Samuel Junior Mengue Minko, Responsable de la commission Scientifique. Pour ce dernier, l'objectif de la rencontre était en effet de faire « taire les egos » et les « clivages » pour discuter des problèmes que rencontrent les jeunes de la localité.

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L'évènement, qui s'est déroulé en présence des autorités locales, intervient dans un contexte de difficultés accrues pour les jeunes d'Ovan. Fort de ses plus de 4000 d'âmes, dont environ 60 à 70% des jeunes, la Commune d'Ovan, située environ à 100 kilomètres de la ville de Makokou, chef lieu de la province de l'Ogooué-Ivindo, est soumise au diktat des difficultés économiques et sociales : le manque d'entreprises à fort impact social et économique dans des domaines variés, le sous-développement du tissu économique (entreprenariat), les difficultés d'accès au financement...bref, les griefs sont nombreux et expliquent la sombre dynamique économique et sociale actuelle. La Jeunesse est la plus exposée à ces difficultés.

Pour contourner ces insuffisances, les organisateurs de ces Rencontres, ont, autour de trois panels, invité la la Jeunesse, les autorités administratives et politiques locales, ainsi que les opérateurs économiques à investir pleinement dans les questions d'éducation, de formation, de sport, de religion, de culture, de gouvernance et d'entreprenariat. Selon leur vision, ce n'est que par la convergence d'idées, entre les Jeunes de la Mvoung vivant à Libreville et ceux vivant à Ovan qu'il serait possible de changer positivement les choses pour une image responsable de la Jeunesse dudit Département.

Le jeune Orphée Alere Angoe a, par ailleurs, reconnu le bien-fondé de cette initiative : « Nous qui vivons les réalités d'Ovan, une telle activité nous manquait. Il n'a rien à dire. L'idée est bonne. »

« Les questions abordées ou les problématiques soulevées sont partagées. J'avoue que lorsque j'ai commencé le travail ici en tant que Maire, le constat que vous avez soulevé était déjà le même. La jeunesse ici est confrontée à plusieurs problèmes. Ici à Ovan, nous avons l'absence de bibliothèque, le manque de lieux de divertissement, le chômage...les problèmes soulevés ont permis de penser à la jeunesse ovanaise de demain », a fait savoir Djamel Akoure, Maire de la commune d'Ovan.

L'étape d'Ovan, qui a constitué la première phase de l'événement, a permis de faire l'autopsie sur les difficultés que rencontrent les jeunes du Département et de consigner quelques solutions réalistes pour sortir de l'état actuel des choses. Les organisateurs ne se considèrent pas comme des garants de la résolution de ces difficultés, mais s'engagent à faire des ces rencontres un plaidoyer auprès des autorités locales et nationales afin de trouver des solutions adaptées et concrètes face aux réalités sociales des jeunes de la Mvoung.

Se satisfaisant de la rencontre, Abang E. Chevarole, l'initiatrice du projet et responsable de la commission Communication, a salué la mobilisation de ses frères et soeurs : « Nous sommes satisfaite du déroulement de la première phase. La Jeunesse de la Mvoung a répondu favorablement à notre appel, l'appel de ses aînés.es. Cela montre que le premier objectif, qui était de rassembler nos frères et soeurs et de discuter ensemble de nos problèmes a été atteint.

Tout en remerciant la marraine, Parfaite Amouyeme Ollame épouse Divassa, pour son accompagnement, nous donnons rendez-vous à nos frères de Libreville et nous les invitons à emboiter le pas afin que nous discutions ensemble, comme avec ceux d'Ovan, des questions qui touchent notre quotidien local. »

Après la phase d'Ovan, la Première Édition des Grandes Rencontres de la Jeunesse de la Mvoung va, le week-end prochain, le 18 juillet, à la Mairie du 5e arrondissement de Libreville, mobiliser, dans sa seconde phase, la diaspora du Département. L'objectif sera le même : rassembler, dans un esprit d'unité et de cohésion, l'ensemble de jeunes,sans appartenance politique, associative, religieuse ou sociale.