Sénégal: Cinéma - « Gééj Amul Banxaas » remporte le Premier Prix au KIFFMU 2026

Le court métrage de fiction « Gééj Amul Banxaas » (en mer, sans appui), réalisé par Khalifa Ba et porté à l'écran par Pape Aly Diop, s'est illustré sur la scène cinématographique africaine en remportant le Premier Prix dans la catégorie fiction court métrage à la 4e édition du Festival international du film et de la musique de Kpalimé (KIFFMU), organisée au Togo.Ce film de 23 minutes retrace le destin de Mamadou, un adolescent de 17 ans embarquant dans une pirogue pour fuir la pression sociale.

Le KIFFMU est un rendez-vous culturel dédié à la promotion du cinéma et de la musique africains. Chaque année, il met en lumière des productions et des talents du continent, tout en favorisant les échanges entre les professionnels de l'industrie culturelle.

Cette distinction récompense une oeuvre qui s'est démarquée parmi les productions en compétition et témoigne du rayonnement grandissant du cinéma sénégalais sur les scènes festivalières africaines.

Pour rappel, le film a déja eu à remporter le premier prix de la 7e édition du Gala international du court-métrage de Saint-Louis en avril dernier.