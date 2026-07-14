Sénégal: Grand Magal 2026 - Vaste campagne de désinfection et de désinsectisation à Touba

À moins de trois semaines de la célébration du grand Magal de Touba, les services étatiques sont à pied d'oeuvre. Le service régional d'hygiène de Diourbel a lancé, hier, une vaste opération de désinfection et de désinsectisation.

MBACKÉ - En prélude à l'édition 2026 du grand Magal de Touba, le service régional d'hygiène de Diourbel a lancé, hier, lundi 13 juillet 2026, des opérations de désinfection et de désinsectisation dans la ville sainte. Cette campagne, qui s'étendra sur trois semaines, vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire avant l'arrivée des pèlerins. Selon le chef de la brigade régionale d'hygiène de Diourbel, le capitaine Ismaïla Diagne, 80 agents opérationnels, en plus des éléments de commandement, ont été mobilisés pour cette mission. Répartis en équipes de trois, ils vont intervenir en collaboration avec le comité d'organisation dans les domiciles, les lieux de culte et les autres sites destinés à accueillir les pèlerins.

Pour faciliter leur déploiement, plusieurs véhicules de type pick-up ont été mis à leur disposition. Le capitaine Diagne a souligné l'importance des moyens logistiques mobilisés, notamment une importante dotation en produits de désinfection fournie par le niveau central, ainsi que l'appui de la municipalité de Touba. Il a précisé que les opérations débuteront dès la réception de la liste des sites prioritaires établie par le comité d'organisation.

Présidant la cérémonie de lancement, le sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement de cette campagne. Il a indiqué que les équipes venues de plusieurs régions du pays ont été accueillies dans de bonnes conditions grâce à la collaboration entre les autorités administratives et le comité d'organisation.

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Le sous-préfet a invité les populations de Touba à réserver un bon accueil aux agents du service d'hygiène afin de faciliter leur mission de prévention. Il a rappelé que, outre les opérations de désinfection et de désinsectisation, le service d'hygiène assure le contrôle de la qualité de l'eau distribuée aux ménages ainsi que les produits alimentaires commercialisés, dans le but de préserver la santé des pèlerins et des habitants de la ville sainte.