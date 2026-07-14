Sénégal: Un collectif appelle à une marche pacifique pour la transparence dans le sport ce mardi

14 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le Comité national de transparence dans le sport au Sénégal annonce l'organisation d'une marche pacifique ce mardi 14 juillet 2026, à partir de 16 heures, au rond-point Jet d'Eau à Dakar. Cette mobilisation est placée sous le thème : « Audit au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ».

À travers cette initiative, les organisateurs disent vouloir promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le sport sénégalais. Ils invitent l'ensemble des acteurs et passionnés de sport à se joindre à cette marche, présentée comme une manifestation pacifique.

« Tous les passionnés de sports sont conviés à cet événement », peut-on lire sur le visuel diffusé par le comité, qui met également en avant son engagement en faveur de « la transparence et la bonne gouvernance dans le sport sénégalais ».

Cette marche intervient dans un contexte où la gouvernance du football sénégalais suscite de nombreux débats, notamment autour de la gestion de la Fédération sénégalaise de football. Les organisateurs entendent ainsi porter leurs revendications dans un cadre qu'ils souhaitent pacifique et citoyen.

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