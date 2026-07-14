Cote d'Ivoire: La Bni cède sa participation de 21,09 % dans la Bicici à Brandon & Mcain Capital

La Banque nationale d'investissement (Bni) a conclu le 13 juillet 2026, un accord avec Brandon & Mcain Capital pour la cession de l'intégralité de sa participation dans la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici).

L'opération porte sur trois millions cinq cent quatorze mille neuf cent quarante et une (3.514.941) actions, représentant 21,09 % du capital et des droits de vote de la Bicici. Elle marque une étape importante dans l'évolution de l'actionnariat de l'établissement bancaire ivoirien.

Pour rappel, la Bni était entrée au capital de la Bicici dans le cadre du consortium d'investisseurs institutionnels nationaux composé de la Bni, de la CNPS (Caisse nationale de prévoyance sociale), de la Cdc-CI (Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire) et de l'Ips-Cgrae (Institution de prévoyance sociale - Caisse générale de retraite des agents de l'État). L'accord de cession des parts détenues par BNP Paribas et Proparco avait été annoncé le 30 septembre 2022, avant la réalisation effective de l'acquisition le 15 février 2023.

Selon la Bicici, la finalisation de cette transaction reste toutefois soumise aux formalités usuelles ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires requises en la matière.