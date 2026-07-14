Sénégal: BFEM - Le ministère de l'Éducation nationale salue un 'bon démarrage' sur l'ensemble du territoire

La directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Khady Diop Mbodj, s'est réjouie, mardi à Dakar, du bon déroulement du démarrage de l'examen du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) sur l'ensemble du territoire sénégalais, saluant des innovations majeures, notamment en matière de digitalisation et de sécurité.

"De ce que nous avons vu depuis ce matin, tout se déroule bien. Les épreuves ont commencé à l'heure. Les informations reçues de toutes les académies du Sénégal par la direction des examens sont rassurantes", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait à l'issue d'une tournée d'inspection dans des centres de la capitale, en compagnie d'autorités administratives, scolaires et de membres d'organisations faitières.

Quelque 195 000 candidats répartis dans 1 200 centres d'examen, dont une cinquantaine à Dakar vont composer pour l'édition 2026, avec une représentativité des filles s'élevant 58 %.

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La directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale a aussi fait remarquer que l'examen du BFEM est marqué cette année par d'importantes innovations technologiques et sécuritaires, avec "l'intégration de QR codes" sur les convocations afin de permettre aux candidats de consulter leurs résultats à distance, évitant "le stress des proclamations publiques".

Elle a aussi signalé la mise en place d'un dispositif strict encadrant le transport et la garde des épreuves pour détecter et identifier rapidement toute tentative de fraude.

"Les forces de l'ordre sont massivement déployées dans les centres, conformément aux directives du Conseil interministériel", a soutenu Khady Diop Mbodj.

Interpellée sur les "rares absences de surveillants" signalées dans certains centres dakarois, la représentante du ministère a appelé à "relativiser", précisant que des procédures de remplacement immédiat sont appliquées par les inspections de l'éducation et de la formation (IEF).

Le BFEM, qui consacre la fin du cycle moyen se déroulera sur environ dix jours en deux étapes (premier et second groupe).

Emboîtant le pas à la directrice de cabinet, l'adjoint au préfet de Dakar, a dressé un bilan globalement "très positif" du démarrage des épreuves, saluant "la synergie" entre les autorités académiques, les forces de sécurité, l'administration territoriale et les municipalités.

"Les examens ont démarré à l'heure précise, à 8 heures. Les présidents de jury ont été accueillis par les chefs de centre et les communautés locales. Tout est en cours et nous prions pour que cela se termine au mieux", a indiqué Cheikh Fall.

Il a toutefois relevé un léger dysfonctionnement concernant la présence du personnel de surveillance et de l'absence de quelques élèves dans l'un des centres visités.

"S'il y a un couac à noter, c'est l'absence de quelques surveillants. Instruction immédiate a été donnée à l'inspectrice de l'éducation et de la Formation de Dakar Plateau pour prendre les mesures appropriées, faire la lumière sur les vraies raisons de ces défections et procéder aux ajustements", a-t-il fait savoir.

L'autorité administrative a également tenu à saluer "la modernisation" de l'examen, qualifiant le nouveau système de proclamation par voie numérique d"'innovation de taille".

"Grâce à ce dispositif, chaque candidat pourra désormais accéder en toute sérénité à ses résultats et à son relevé de notes sans obligation de déplacement", s'est félicité l'adjoint au préfet de Dakar.

Le centre Anne-Marie Javouhey, comptant 367 candidats répartis dans deux jurys, a enregistré l'absence de 22 surveillants, a indiqué Aloyse Diédhiou, président du jury 1.

Les élèves trouvés dans la cour de l'école après la pause de la première épreuve de français ont quant à eux salué "la bonne organisation".

"Nous avons été très bien accueillis ce matin à notre arrivée au centre par les organisateurs de l'examen. Toutes les dispositions ont été prises pour nous mettre dans de bonnes conditions", a témoigné le candidat Mame Mbaye Pouye.

Les autorités administratives et scolaires ont successivement visité les centres d'examen du CEM Les manguiers, des Cours Anne Marie Javouhey, du collège Abdoulaye Maturin Diop et du collège Saint-Pierre de Grand Dakar.

Dans tous ces centres, les responsables se sont félicités dans l'ensemble du bon déroulement de l'examen du BFEM.