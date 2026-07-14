Sénégal: Vers la validation du dossier technique de la Loi d'orientation sociale de promotion des droits des personnes handicapées

Dakar — Tous les projets de textes d'application de la Loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées ont été actualisés et le dossier technique y afférent est en cours de validation avant sa transmission au secrétaire général du gouvernement, a-t-on appris, mardi à Dakar, du représentant de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"À ce jour, à l'issue des différents ateliers, tous les projets de textes de la Loi d'orientation sociale relatifs au handicap sont actualisés et le dossier technique y afférent est en cours de validation en vue d'une transmission au secrétaire général du gouvernement", a déclaré Mamadou Lamine Faty, lors d'une journée de partage et de plaidoyer sur l'application effective de cette loi.

Cette rencontre est organisée dans le cadre du programme SAXAL JAAM du consortium ONG 3D-COSCE-GRADEC, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre en partenariat avec la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Loi d'orientation sociale, adoptée en 2010, comporte une cinquantaine de dispositions inclusives, dont 15 textes d'application et 16 mécanismes d'inclusion, destinés à renforcer la promotion et la protection des droits des personnes handicapées.

Le représentant de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a rappelé que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé à plusieurs reprises l'évaluation de cette loi, notamment lors des Conseils des ministres des 27 novembre 2024, du 25 juin 2025 et du 3 décembre 2025, afin d'améliorer la prise en charge des préoccupations des personnes vivant avec un handicap.

Le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH), Moussa Thiaré, a, pour sa part, salué les avancées enregistrées depuis l'adoption de la loi n°2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, tout en relevant que de nombreuses attentes demeurent.

"Il faut le souligner, pendant ces seize années, des efforts ont été consentis. Malgré ces avancées, le chemin qui reste à parcourir est encore long", a-t-il déclaré.

Selon lui, les principales préoccupations portent notamment sur une meilleure participation des personnes handicapées aux instances de prise de décision, l'effectivité des services liés à la carte d'égalité des chances, la mise en place de la Haute autorité prévue par la loi pour coordonner les actions en faveur des personnes handicapées, ainsi que l'application du quota de 15 % en faveur des jeunes personnes handicapées.

Thiaré a estimé que l'entrée en vigueur effective de l'ensemble des textes d'application constitue une étape déterminante pour permettre à la Loi d'orientation sociale de produire pleinement les effets attendus dans l'amélioration des conditions de vie et la garantie des droits des personnes handicapées au Sénégal.