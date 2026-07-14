Sénégal: Les parlementaires appelés à davantage s'imprégner du contenu local

Dakar — Le président de la commission de l'énergie et des ressources minérales de l'Assemblée nationale, Babacar Ndiaye, a souligné, mardi, à Dakar, la nécessité pour les députés de davantage s'imprégner de la problématique du contenu local, en vue de donner "des réponses fiables" aux préoccupations des populations.

Il intervenait à l'ouverture d'une session de renforcement de capacités organisée par la commission qu'il dirige, en vue de permettre aux députés de mieux s'imprégner du rapport 2024 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et de s'informer davantage des enjeux liés à la gestion du contenu local.

"Cet atelier a été organisé pour permettre aux députés de s'enquérir de la transparence dans le secteur extractif, mais aussi du niveau du contenu local dans ce secteur, afin de nous permettre d'être bien outillés, pour pouvoir bien faire notre travail parlementaire", a indiqué Babacar Ndiaye.

L'ITIE, à travers la présentation de son rapport 2024, va permettre aux députés d'avoir les informations nécessaires, pour faire leur travail de terrain mais aussi pour pouvoir donner des "réponses fiables" aux populations qu'ils représentent.

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Concernant le contenu local, M. Ndiaye a expliqué que cette session vise à mieux s'imprégner les enjeux liés à cette problématique.

"Nous savons tous que c'est un secteur très complexe, stratégique, mais aussi très problématique. Un secteur sur lequel le Sénégal compte beaucoup pour son développement", a fait savoir le président de la commission de l'énergie et des ressources minérales de l'Assemblée nationale.

Il a assuré que le contenu local constitue une réponse aux préoccupations des populations surtout celles impactées par l'exploitation des minerais.

"Aujourd'hui, après trois ans de mise en oeuvre de la législation sur le contenu local, c'est extrêmement important de venir auprès des représentants du peuple pour voir quels sont les pas, les avancées qui ont été notées, les challenges, mais également s'orienter vers l'avenir, pour voir comment avoir un cadre qui encadre le contenu local et qui est beaucoup plus dynamique", a déclaré Mor Bakhoum, secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local.

Selon lui, cette rencontre est un exercice de transparence et de redevabilité.

"Et aujourd'hui, ce que nous avons réussi à faire au niveau du secrétariat, c'est faire de sorte que le processus de passation des marchés dans le secteur extractif soit transparent", a indiqué M. Bakhoum.

Il a aussi estimé que ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une conformité de l'essentiel des acteurs miniers au cadre du contenu local.

"Pour nous, c'est une belle opportunité de nous présenter ici à l'Assemblée nationale devant les parlementaires pour leur montrer ce qui a bien fonctionné dans le secteur extractif et ce qui mérite d'être amélioré. Parce qu'avant tout, ce sont les représentants du peuple et ils peuvent encore renforcer les plaidoyers dans le cadre de la gouvernance du secteur", a expliqué Thialy Faye, président du comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Selon M. Faye, cette rencontre est le fruit d'une "longue collaboration" entre l'ITIE et la commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale.

M. Faye a rappelé que le rapport ITIE 2023 avait été présenté l'an dernier aux députés.

"De la même façon que nous partons sur le terrain, c'est de la même façon que les parlementaires tournent autour des communautés pour porter l'information, apporter des clarifications, recueillir les préoccupations des communautés et donc pour nous, leur apporter de l'information fiable et crédible qui va leur permettre de mieux jouer leur rôle en tant que parlementaires", a soutenu Thialy Faye.