Sénégal: BFEM 2026 - Bon déroulement des épreuves à Ziguinchor avec plus de 4 900 candidats

Ziguinchor — Les épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), session 2026, se poursuivent normalement dans les différents centres de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor (sud), où 4.915 candidats sont en lice, a constaté l'APS.

À l'issue d'une visite de plusieurs centres d'examen en compagnie de l'adjoint au préfet du département de Ziguinchor, Modou Samb, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Ibrahima Khalil Sakho, s'est félicité du bon déroulement de cette première journée.

"Nous venons de visiter trois centres d'examen regroupant quatre jurys. Les épreuves se déroulent dans d'excellentes conditions", a-t-il déclaré.

Selon lui, l'IEF de Ziguinchor présente cette année 4.915 candidats répartis dans 33 centres d'examen et 37 jurys.

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Pour assurer le bon déroulement de l'examen, d'importants moyens humains ont été mobilisés, avec 99 secrétaires, 518 surveillants et 366 correcteurs, a précisé M. Sakho.

Il a également indiqué que le taux de présence dépasse 90 % dans les centres visités, tout en saluant le dispositif sécuritaire mis en place avec une forte présence des forces de défense et de sécurité.

L'inspecteur a enfin annoncé que les candidats pourront recevoir leurs résultats par SMS, une mesure destinée à leur éviter les déplacements lors de la proclamation des résultats.