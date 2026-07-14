Sénégal: Dagana - Un homme retrouvé mort pendu à Djiéry Gaé (Source sécuritaire)

14 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dagana — Un homme âgé de 25 ans a été retrouvé mort pendu à un arbre, lundi en fin d'après-midi, à Djiéry Gaé, un village de la commune de Bokhol, dans le département de Dagana (nord), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le corps sans vie a été découvert par des habitants de retour du marché hebdomadaire de Bokhol, qui ont aussitôt alerté les autorités.

Les éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Dagana se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage, avant d'évacuer le corps à la morgue du centre de santé de Dagana.

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances de ce drame.

Lire l'article original sur APS.

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