Sénégal: Protection sociale - Vers l'élaboration d'une feuille de route décennale

Dakar — La deuxième réunion du comité technique de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS), consacrée à la finalisation de la feuille de route 2026-2035 et à la consolidation du périmètre national de la protection sociale, s'est ouverte mardi à Dakar, dans le cadre des réformes visant à renforcer la cohérence des politiques publiques dans ce domaine.

"Définir le périmètre de la protection sociale n'est pas un simple exercice technique. C'est répondre à une question essentielle", a déclaré le délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Matar Sène, à l'ouverture des travaux.

Selon M. Sène, cette réflexion doit permettre de déterminer "quelle protection sociale voulons-nous garantir à nos concitoyens" et "comment organiser l'action publique pour qu'elle soit plus cohérente, plus efficace et plus durable".

Les conclusions des travaux serviront de socle à l'élaboration de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2026-2035 et contribueront à renforcer la cohérence des politiques publiques dans ce domaine, a-t-il indiqué.

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Estimant qu'une protection sociale forte n'est plus une option, mais une nécessité, M. Sène a invité les participants à poursuivre les réformes dans un esprit de dialogue, afin de bâtir un système capable de répondre aux défis économiques, sociaux, sanitaires et climatiques.

Ibrahima Ndiaye, représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, a rappelé que la première réunion du comité technique, tenue en avril dernier, avait permis d'élaborer une matrice consolidée du périmètre national de la protection sociale.

Il a indiqué que cette deuxième session devra finaliser les arbitrages sur certains programmes, assurer la cohérence du périmètre à travers une cartographie des risques sociaux et identifier les lacunes de couverture par type de risque et par catégorie de population.

"Il nous faut aussi et surtout adopter une feuille de route claire pour préparer la Stratégie nationale de protection sociale 2026-2035", a-t-il insisté.

Prenant la parole au nom du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets, programmes et réformes prioritaires (BOCS), Ismaïla Sangaré a rappelé que la protection sociale constitue "un investissement dans le capital humain et un pilier de la cohésion nationale".

"Moins d'un Sénégalais sur quatre bénéficie d'une protection sociale formelle, alors que l'économie informelle représente près de 90 % de l'activité et de l'emploi", a-t-il fait remarquer.

Selon lui, les principaux défis concernent l'extension de la couverture maladie universelle aux travailleurs du secteur informel, leur adhésion aux régimes de retraite et de sécurité sociale, le renforcement des filets sociaux et une meilleure coordination des institutions intervenant dans le secteur.

Cette rencontre qui prend fin demain, réunit des représentants ministériels, des institutions de sécurité sociale, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.