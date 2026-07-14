Sénégal: BFEM 2026 - Un taux de présence de 97,38 % enregistré dans le département de Mbacké (IEF)

14 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — Les épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) se déroulent dans de bonnes conditions dans le département de Mbacké centre), où un taux de présence de 97,38 % a été enregistré sur un effectif de plus 5 900 candidats, a indiqué mardi l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Abdoulaye Oumar Kane.

L'IEF de Mbacké s'exprimait à l'issue d'une visite de plusieurs centres d'examen en compagnie de l'adjoint au préfet, Ciré Ba, pour s'enquérir du déroulement des épreuves.

Le département de Mbacké compte cette année 5 911 candidats, dont 4 127 filles et 1 784 garçons, répartis dans 26 centres d'examen et 29 jurys.

Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, la commune de Touba-Mosquée accueille 2 875 candidats, celle de Mbacké 2 686, les autres étant répartis entre les centres de Kaïré Mbaye, Taïf et Sadio.

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"La principale innovation cette année est la création de nouveaux centres afin de rapprocher davantage les candidats de leurs lieux d'examen", a-t-il expliqué.

Abdoulaye Oumar Kane a en outre signalé 155 absences, précisant que la quasi-totalité des candidats absents sont des candidats libres.

Il a également rappelé que cette année, le ministère de l'Éducation nationale a dématérialisé le processus de publication des résultats du BFEM.

"Chaque candidat pourra consulter son résultat en scannant le code QR figurant sur sa convocation", a-t-il indiqué.

L'adjoint au préfet de Mbacké, Ciré Ba, a pour sa part assuré que toutes les dispositions sécuritaires avaient été prises pour garantir le bon déroulement de l'examen.

"Les forces de défense et de sécurité sont déployées dans les centres d'examen et un dispositif spécifique est prévu pour la sécurisation des commissions de correction", a-t-il déclaré.

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