Sénégal: BFEM - L'implication de la communauté dans l'organisation de l'examen saluée à Matam

Matam — L'adjoint au gouverneur de la région de Matam, en charge du développement, Tafsir Baba Anne, a salué, mardi, l'implication des communautés locales dans le bon déroulement du Brevet de fins d'études moyennes (BFEM), à travers l'hospitalité offerte aux candidats, surveillants, correcteurs et présidents de jurys n'habitant pas les localités où se déroulent l'examen.

"La communauté s'est bien engagée pour un bon déroulement de l'examen du BFEM sur toute l'étendue de la région de de Matam. Nous saluons cette implication en collaboration avec les Comités de gestion des écoles (CGE) et la population qui ont bien respecté les engagements pris lors des réunions préparatoires, à savoir l'accueil des correcteurs et les présidents de jurys en les mettant dans de très bonnes conditions", a-t-il dit lors de la traditionnelle visite des centres pour l'examen du BFEM.

Il a, à cette occasion, fait savoir que dans tous les centres, les communautés se sont mobilisées pour l'accueil des élèves qui viennent des villages un peu reculés des centres, tout en saluant cette synergie d'action, qui "nécessite l'implication de tout le monde".

M. Anne s'est dit très satisfait de la parfaite organisation sous la coordination de l'inspection d'académie et des acteurs de l'éducation.

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"Nous espérons que cette dynamique va continuer pour les deux autres jours, pour, à la fin avoir de bons résultats au sein de l'académie de Matam comme lors des précédentes années", a soutenu l'adjoint au gouverneur.

Pour cette année, l'académie de Matam compte 5 544 candidats, dont 3 624 filles et 1 920 garçons répartis dans 68 centres et 69 jurys, soit 245 candidats de plus qu'en 2025.

Au total, 1 130 personnes ont été mobilisées pour cet examen, notamment des chefs de centre, des présidents de jurys, des secrétaires, des surveillants et des correcteurs.

La délégation, composée de l'adjoint au gouverneur, de l'inspecteur d'académie de Matam, Mamoudou Oumar Guèye, ainsi que de plusieurs autres acteurs de l'éducation, dont les parents d'élèves se sont rendue aux Collèges d'enseignement moyen (CEM) Ciré Bâ et Mamoudou Touré situés dans la commune de Matam et de Ourossogui 2.