Sénégal: Louga - Des dispositions prises pour garantir un bon déroulement du BFEM (Adjoint au préfet)

Louga — Toutes les dispositions administratives, pédagogiques, logistiques et sécuritaires ont été prises pour garantir le bon déroulement des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans le département de Louga, a déclaré, mardi, l'adjoint au préfet, Ousmane Diop.

"À l'issue de la visite des centres d'examen, il a été constaté que, dans l'ensemble, toutes les dispositions administratives, pédagogiques, logistiques et sécuritaires ont été effectivement prises pour garantir le bon déroulement des examens", a-t-il indiqué à la presse, au terme d'une tournée de suivi.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre du dispositif mis en place par la préfecture pour s'assurer du bon déroulement des épreuves du BFEM.

La délégation préfectorale s'est rendue successivement au CEM El Hadji Djily Mbaye, au CEM Modou Awa Balla Mbacké et au lycée de Nguidilé, en compagnie notamment de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), des autorités territoriales, des représentants des parents d'élèves, des syndicalistes et de plusieurs autres acteurs du système éducatif.

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Selon M. Diop, les différents centres visités fonctionnent normalement et les examens se déroulent "dans de très bonnes conditions".

Il s'est également réjoui de "la forte mobilisation des enseignants, des surveillants et des correcteurs".

Les autorités n'ont relevé "pratiquement pas d'absents" parmi les candidats, un constat qu'il considère comme "un signal fort" de la bonne organisation de cette session.

L'adjoint au préfet a salué l'engagement de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Louga, qui, selon lui, a pris toutes les dispositions nécessaires afin de réunir les meilleures conditions de déroulement des épreuves.

S'adressant aux candidats, il les a invités à rester concentrés jusqu'au terme des examens.

"Cet examen est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Ils ont consenti d'énormes sacrifices. Ils sont dans la dernière ligne droite, et c'est le moment de concrétiser tous ces efforts", a-t-il déclaré, les exhortant à respecter scrupuleusement les consignes et à gérer sereinement leur temps durant les épreuves.

M. Diop a rappelé, en outre, que la lutte contre la fraude figurait parmi les principales recommandations formulées lors de la réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée aux préparatifs du BFEM.

Il a indiqué que les autorités ont demandé à l'ensemble des acteurs impliqués de veiller à empêcher l'utilisation, par les candidats, de tout équipement ou dispositif technologique susceptible de faciliter la tricherie.

Il a enfin adressé ses voeux de réussite à l'ensemble des candidats, exprimant le souhait que les centres du département de Louga figurent parmi les plus performants aux niveaux départemental et national.