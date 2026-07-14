Togo: Macky Sall de retour au pays

14 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

L'ancien président sénégalais Macky Sall se rendra vendredi au Sénégal, sa première visite publique dans le pays depuis son départ du pouvoir, alors qu'il fait campagne pour le poste de secrétaire général des Nations unies.

Macky Sall reste une figure controversée au Sénégal depuis sa tentative avortée de reporter l'élection présidentielle de 2024, une décision qui avait déclenché des manifestations meurtrières avant d'être annulée par le Conseil constitutionnel.

La Cour des comptes du Sénégal a par ailleurs établi que son gouvernement avait sous-évalué la dette et le déficit du pays, révélant environ 7 milliards de dollars d'emprunts dissimulés -- un montant réévalué depuis, S&P Global Ratings l'estimant à environ 13 milliards de dollars en juillet dernier, soit un quart des 40 milliards de dollars que pèse l'économie sénégalaise. Macky Sall dément toute irrégularité.

Il doit rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye avant de quitter Dakar immédiatement après cette entrevue, a-t-il indiqué sur X. Selon lui, cette visite s'inscrit « dans le cadre des consultations et des visites que j'entreprends dans le cadre de ma candidature ».

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Il a toutefois précisé espérer « avoir l'occasion de revenir à Dakar à une autre occasion pour rencontrer les militants et sympathisants ». L'ancien chef d'État réside désormais au Maroc.

Les Nations unies doivent choisir cette année leur dixième secrétaire général, pour un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2027. Macky Sall figure parmi les cinq candidats déclarés à ce stade. S'il était choisi, il deviendrait le troisième Africain à occuper ce poste, après l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali et le Ghanéen Kofi Annan, en remplacement d'Antonio Guterres.

Macky Sall a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, période durant laquelle le pays est devenu producteur de pétrole et de gaz.

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