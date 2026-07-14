Afrique de l'Ouest: GCR relève la notation de crédit de Sonatel à la note la plus élevée de la région

GCR Ratings a relevé la note d'émetteur à long terme de Sonatel à AAA(WU), soit la note la plus élevée de son échelle régionale pour l'Afrique de l'Ouest, tout en confirmant une perspective stable. L'agence a également relevé à AAA(WU) la note de l'obligation de Sonatel de 100 milliards de francs CFA à 6,50 %, arrivant à échéance en 2027.

Cette révision à la hausse reflète les solides résultats de Sonatel, la stabilité de ses marges, son faible endettement et sa liquidité accrue, a indiqué GCR. L'agence a souligné la capacité de l'opérateur de télécommunications à générer des flux de trésorerie, à maintenir sa position sur le marché et à soutenir ses investissements tout en conservant un faible niveau d'endettement. La dette nette s'établissait à -0,1 fois l'EBITDA à la fin de 2025, tandis que la couverture des intérêts s'est améliorée, passant de 39,7 fois à 42,7 fois par rapport à l'année précédente.

Sonatel a enregistré un chiffre d'affaires de 1 923,1 milliards de francs CFA en 2025, en hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. L'EBITDA a progressé de 9,8 % pour atteindre 921,2 milliards de francs CFA, ce qui confère à l'entreprise une marge d'EBITDA de 47,9 %. Le résultat net a progressé de 5,1 % pour s'établir à 413,6 milliards de francs CFA, soutenu par la croissance des services de données mobiles, d'Orange Money et du haut débit fixe.

GCR a indiqué que Sonatel restait le premier opérateur mobile sur ses marchés, avec des parts de marché supérieures à 50 % dans tous les pays où elle est présente. L'agence s'attend à ce que l'entreprise maintienne la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au cours des 12 à 18 prochains mois, malgré la pression exercée par le ralentissement des services vocaux et SMS, la concurrence dans le domaine de l'argent mobile, les fournisseurs d'Internet par satellite et les règles de partage des infrastructures au Sénégal.

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L'agence a maintenu sa perspective « stable », estimant que la solide position concurrentielle de Sonatel, sa capacité à générer des flux de trésorerie et sa discipline financière devraient soutenir son profil de crédit. Elle a toutefois averti qu'une baisse de la notation pourrait résulter d'une diminution des flux de trésorerie, d'un recours accru à l'emprunt, d'une rentabilité en baisse ou d'une politique de dividendes exerçant une pression sur la liquidité.

Points clés à retenir

L'accession de Sonatel à la note AAA(WU) confirme sa position parmi les entreprises les plus solvables de la région de l'UEMOA. Cette notation a une portée qui dépasse le cadre de l'entreprise, car Sonatel est l'une des plus grandes sociétés cotées à la BRVM et l'un des principaux verseurs de dividendes de la région. Une notation de crédit plus élevée peut réduire les coûts d'emprunt, améliorer l'accès aux marchés de la dette et soutenir les investissements futurs dans les réseaux mobiles, la fibre optique, les services numériques et les technologies financières. Le rapport met également en évidence les sources de croissance de Sonatel. Les services traditionnels de voix et de SMS ne constituent plus les principaux moteurs de croissance. Les données mobiles, Orange Money et le haut débit contribuent désormais au chiffre d'affaires, à mesure que l'utilisation des smartphones et les paiements numériques se développent en Afrique de l'Ouest. Parallèlement, l'entreprise doit faire face à des besoins d'investissement croissants, alors qu'elle étend la capacité de son réseau et fait face à la concurrence de nouvelles technologies telles que l'Internet par satellite. GCR a noté que les flux de trésorerie sont sous pression en raison d'importantes dépenses d'investissement et du versement de dividendes, mais a indiqué que le bilan restait suffisamment solide pour absorber ces deux éléments. Pour les investisseurs de la BRVM, ce relèvement de notation renforce le rôle de Sonatel en tant que valeur défensive générant des flux de trésorerie stables, même si ses performances futures dépendront de sa capacité à maintenir sa croissance tout en finançant ses investissements dans le réseau et en préservant sa discipline financière.