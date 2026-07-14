Cote d'Ivoire: Servair Abidjan fixe le versement d'un dividende en septembre malgré une baisse de ses bénéfices

Servair Abidjan (BRVM : ABJC) versera le 30 septembre un dividende net de 124 francs CFA par action au titre de l'exercice 2025, a indiqué la BRVM, après que la société de restauration aéroportuaire a annoncé une baisse de son résultat annuel malgré une hausse de son chiffre d'affaires.

Le titre se négociera ex-dividende à partir du 29 septembre, le registre des actionnaires étant clos le 30 septembre. Ce versement fait suite à l'approbation par les actionnaires des résultats de 2025 et confirme que la société continuera à distribuer ses bénéfices malgré une performance moins bonne au niveau des résultats.

Servair a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 13,30 milliards de francs CFA, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente, soutenu par l'augmentation du trafic passagers à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et par la croissance des contrats de restauration hors aviation. Le résultat d'exploitation est resté stable, à environ 2,22 milliards de francs CFA, ce qui montre que l'entreprise a maintenu sa performance opérationnelle malgré des coûts plus élevés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le résultat net a reculé de 12 %, passant de 1,52 milliard de francs CFA en 2024 à 1,33 milliard de francs CFA. Cette baisse s'explique principalement par une charge fiscale plus élevée, tandis que les résultats du premier trimestre 2026 ont montré une pression accrue, le bénéfice ayant chuté de 35,6 % pour s'établir à 222,6 millions de francs CFA. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 1,9 % pour atteindre 3,24 milliards de francs CFA, mais la hausse des coûts liés aux concessions aéroportuaires, les dépenses d'infrastructure et le ralentissement de l'activité des compagnies aériennes lié aux tensions au Moyen-Orient ont pesé sur les marges.

La société a indiqué qu'elle poursuivrait ses investissements afin de se préparer à la croissance attendue du trafic aérien et d'étendre ses services de restauration au-delà du secteur aérien. Servair fait partie du réseau Gate Gourmet et reste l'une des sociétés de services aéroportuaires cotées à la BRVM.

Points clés à retenir

Le dividende versé par Servair montre que la société continue de générer suffisamment de trésorerie pour récompenser ses actionnaires, même si ses résultats sont sous pression. À son niveau actuel de 124 francs CFA par action, ce dividende est inférieur à celui de l'année précédente, mais il reflète les efforts de la direction pour trouver un équilibre entre la rémunération des actionnaires et les besoins d'investissement. Le principal défi de la société ne réside pas dans la demande. Le trafic passagers à l'aéroport d'Abidjan continue de croître et soutient le chiffre d'affaires, tandis que de nouveaux contrats de restauration constituent une source supplémentaire de chiffre d'affaires.

Le problème réside dans les coûts. Les nouvelles conditions de concession aéroportuaire, les investissements dans les infrastructures et la hausse des charges d'exploitation réduisent les marges. Les résultats du premier trimestre 2026 suggèrent que ces pressions se sont poursuivies au début de la nouvelle année. Pour les investisseurs de la BRVM, Servair reste une valeur de rendement liée à la reprise du secteur aérien et du voyage en Afrique de l'Ouest.

La croissance future des dividendes dépendra moins du nombre de passagers que de la capacité de la société à préserver ses marges, à maîtriser ses coûts et à transformer la hausse de son chiffre d'affaires en bénéfices. Si le trafic aéroportuaire continue de progresser et que les investissements récents améliorent l'efficacité, les bénéfices pourraient se redresser à moyen terme. D'ici là, les investisseurs devraient se concentrer sur la génération de trésorerie, la pérennité des dividendes et l'évolution des marges plutôt que sur la seule croissance du chiffre d'affaires.