Tunisie: Mouine Chaâbani nommé nouveau sélectionneur national

Mouine Chaâbani a été officiellement désigné nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football. Cette décision a été actée aujourd'hui à l'issue d'une réunion cruciale qui s'est tenue au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence des instances dirigeantes du football national.

Le technicien tunisien, double vainqueur de la Ligue des champions de la CAF avec l'Espérance Sportive de Tunis, succède ainsi au staff précédent avec pour mission principale de redynamiser les Aigles de Carthage. Les détails de son contrat et la composition de son staff technique devraient être communiqués dans les prochaines heures.

Le choix de l'expérience locale et de la « culture de la gagne »

Chaâbani est l'un des entraîneurs tunisiens les plus titrés de sa génération sur le plan continental. Ses succès historiques avec l'Espérance de Tunis (notamment le doublé en Ligue des Champions 2018 et 2019) lui confèrent une légitimité immédiate auprès du public et des joueurs.

Habitué aux contextes volcaniques des grands clubs africains, il est décrit comme un meneur d'hommes capable de gérer la pression médiatique et populaire inhérente à l'équipe nationale.