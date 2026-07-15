Afrique: ZLECAF - Consolider le le partenariat avec les pays africains

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a souligné que l'étude d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) en Tunisie est un choix s'inscrivant dans le cadre de la vision du président de la République, qui fait du soutien et du développement du partenariat avec les pays africains l'une des priorités nationales.

A l'ouverture, mardi, d'un atelier consacré à la présentation de cette étude d'évaluation, marqué par la présence de représentants du secrétariat général de la ZLECAf, des ministères, des structures administratives, des organisations professionnelles, du secteur privé et de femmes entrepreneures, le ministre a précisé que cette étude constitue un outil stratégique pour évaluer les progrès réalisés, identifier les obstacles existants et formuler des recommandations pratiques susceptibles de renforcer la participation de la Tunisie à cet espace économique continental et de mieux tirer profit des opportunités offertes.

Cette étude permettra, selon un communiqué du ministère, d'évaluer la disposition du tissu économique tunisien, de définir les secteurs prioritaires et de proposer des mesures permettant d'accompagner les entreprises tunisiennes dans leur intégration sur les marchés africains.

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Le ministre a ajouté que la ZLECAF concrétise une vision stratégique pour édifier un marché africain unifié et intégré, capable d'attirer les investissements, de développer les chaînes de valeur continentales, de soutenir l'industrie et de créer des emplois. L'avenir économique de l'Afrique repose sur une plus grande intégration de ses économies et un renforcement de la coopération, en faisant participer le secteur privé dans ce processus, a notamment ajouté Abid.

Le ministre de l'Agriculture en visite à Nabeul pour inspecter la réhabilitation des ouvrages hydrauliques

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a effectué, mardi, une visite dans le gouvernorat de Nabeul, consacrée au suivi de l'exécution des programmes d'entretien, de réhabilitation et de sécurisation des ouvrages hydrauliques contre les risques d'inondations.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que son département poursuit la mise en oeuvre d'un programme national intégré d'entretien des barrages, des lacs collinaires et de curage des oueds, afin de garantir la préservation de ces infrastructures, d'accroître leur efficacité et de renforcer la protection des citoyens, des biens et des terres agricoles. Il s'agit également d'améliorer la gestion des ressources en eau face aux défis climatiques croissants, indique un communiqué du ministère de l'agriculture publié mardi.

Le ministre de l'agriculture a appelé les différents services à renforcer la coordination et à accélérer la réalisation des projets programmés,