Ethiopie: Dialogue national - Un nouveau chapitre pour le consensus et la construction nationale

L'Éthiopie s'apprête à entamer l'un des parcours politiques les plus importants de son histoire moderne avec le coup d'envoi officiel, le 15 juillet 2026 à Addis-Abeba, de la Conférence de dialogue national, qui marque une étape majeure dans la quête de réconciliation, de participation inclusive, de consensus national et de paix durable menée par le pays.

Après des mois de consultations à l'échelle nationale, de recueil des thèmes à aborder, d'exercices de validation et de préparatifs minutieux, cette conférence tant attendue s'ouvrira au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase de délibérations nationales structurées visant à traiter les questions politiques, sociales et de gouvernance qui se posent depuis longtemps en Éthiopie.

Contrairement à de nombreuses conférences politiques du passé, souvent façonnées principalement par les élites politiques, le processus de dialogue national éthiopien a été conçu comme une initiative portée par la base. Au cours des derniers jours, des milliers de délégués représentant des citoyens, des communautés, des institutions et des groupes sociaux de tout le pays sont arrivés à Addis-Abeba grâce à des dispositifs coordonnés de transport aérien et terrestre.

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La conférence réunira environ 4 000 représentants de tous les États régionaux, d'Addis-Abeba, de Dire Dawa et des communautés éthiopiennes à l'étranger, y compris des participants venus de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et la Suède.

Parmi les participants figurent des représentants de partis politiques, d'institutions religieuses, d'organisations de la société civile, de groupes de femmes et de jeunes, des chefs traditionnels, des anciens, des professionnels, des milieux d'affaires, des universitaires, des personnes en situation de handicap et d'autres segments de la société éthiopienne.

Venant de plus de 1 200 woredas à travers l'Éthiopie, les délégués ont été hébergés à l'Université de la fonction publique éthiopienne et à l'Institut fédéral d'enseignement et de formation techniques et professionnels, où ils ont participé à des sessions d'orientation intensives sur le processus de dialogue, les méthodes de délibération, les principes directeurs et les approches visant à parvenir à un consensus.

La Commission éthiopienne du dialogue national (ENDC) a annoncé le coup d'envoi de la conférence lors d'une conférence de presse tenue le 13 juillet, soulignant que les derniers préparatifs de ce rassemblement historique étaient achevés.

Les huit grands axes thématiques qui guideront les discussions ont été officiellement dévoilés par le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, et ses collègues commissaires lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des chefs religieux, des anciens de la communauté, des Abba Gadas, des Hadha Sinqees et des représentants de divers secteurs de la société.

Huit piliers de l'agenda national pour guider les délibérations

Selon la Commission, ces piliers de l'agenda sont le fruit d'années de consultations à l'échelle nationale et reflètent les préoccupations, les priorités et les aspirations exprimées par les Éthiopiens dans le cadre de l'un des processus de participation publique les plus vastes du pays.

Les huit piliers thématiques sont les suivants :

1. Construction de l'État

Aborder les questions d'identité nationale, de récits historiques, de citoyenneté, de cohésion sociale et de l'orientation future de l'État éthiopien.

2. Structure et forme de gouvernement

Examen du système fédéral éthiopien, de la gouvernance constitutionnelle, des mécanismes de partage du pouvoir et des cadres institutionnels.

3. Statut des villes fédérales

Discussion sur la gouvernance, l'administration et les rôles nationaux d'Addis-Abeba et de Dire Dawa.

4. Affaires religieuses

Promotion de l'harmonie interconfessionnelle, renforcement de la coexistence pacifique et garantie de l'égalité, du respect mutuel et de relations constructives entre les communautés religieuses.

5. Renforcement des institutions, État de droit et droits de l'homme

Accent mis sur le renforcement des institutions démocratiques, l'indépendance judiciaire, le constitutionnalisme, l'efficacité institutionnelle et la protection des droits fondamentaux.

6. Affaires socio-économiques, notamment les agriculteurs et les éleveurs

Aborder le développement équitable, la croissance économique, la gestion des ressources, la protection sociale et les préoccupations des agriculteurs, des communautés pastorales, des jeunes et d'autres groupes sociaux.

7. Lutte contre la corruption et bonne gouvernance

Explorer des mesures visant à renforcer la transparence, la responsabilité, l'intégrité institutionnelle et la confiance du public dans les institutions gouvernementales.

8. Consolidation de la paix

Promouvoir la réconciliation, la prévention des conflits, la résolution des conflits et les mécanismes de paix durable pour assurer la stabilité nationale à long terme.

La Commission a souligné que les points à l'ordre du jour ne constituent pas des décisions politiques prédéterminées, mais plutôt un cadre élaboré à partir des points de vue des citoyens recueillis lors de consultations menées dans toute l'Éthiopie.

Un dialogue national fondé sur la participation publique

Créée en vertu de la proclamation n° 1265/2021 en tant qu'institution indépendante, la Commission éthiopienne pour le dialogue national a été chargée de faciliter un dialogue national inclusif visant à établir un consensus sur les questions qui ont historiquement divisé les Éthiopiens.

Le processus de consultation à l'échelle nationale a touché plus de 1 200 woredas, couvrant environ 93 % des districts administratifs de l'Éthiopie. Il a associé des partis politiques, des organisations civiques, des institutions universitaires, des chefs religieux, des anciens traditionnels, des femmes, des représentants de la jeunesse et des acteurs locaux.

Des centres urbains aux communautés rurales, en passant par les zones pastorales et les villes en plein essor, les Éthiopiens ont fait part de leurs points de vue sur la gouvernance, l'identité, la paix, le développement, les questions constitutionnelles et la cohésion sociale, jetant ainsi les bases de l'ordre du jour de la conférence.

La diversité, fondement de l'unité

La Conférence de dialogue national reflète la diversité culturelle et sociale de l'Éthiopie en réunissant des représentants des nations, nationalités et peuples du pays, incarnant différentes langues, traditions, cultures et croyances.

Des chefs traditionnels, des personnalités religieuses, des représentantes des femmes, des groupes de jeunes, des universitaires, des professionnels, des organisations de la société civile, des représentants du monde des affaires et des membres de la diaspora éthiopienne devraient contribuer aux délibérations.

La Commission a déclaré que cette large participation visait à garantir que toutes les communautés aient la possibilité d'exprimer leurs points de vue et de contribuer à l'élaboration d'une vision nationale commune.

De la consultation à la délibération nationale

L'ouverture de la conférence marque le passage de la collecte des préoccupations du public à la délibération collective et à la recherche d'un consensus.

Sous la houlette d'experts et d'animateurs, les participants discuteront des enjeux identifiés au cours du processus de consultation, en recherchant un terrain d'entente par le dialogue, la compréhension mutuelle, la coopération et l'engagement pacifique.

La Commission a précisé que ce dialogue repose sur les principes d'égalité, d'inclusion, de coopération, de respect mutuel et de recherche de consensus, plutôt que sur la confrontation.

Une opportunité historique pour l'Éthiopie

Le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, a appelé tous les Éthiopiens, y compris les groupes et les parties prenantes qui n'ont pas encore pris part au processus, à s'engager de manière constructive dans le dialogue national.

Il a souligné que le succès de cette initiative dépendait d'une large adhésion du public et d'une participation collective, la qualifiant d'opportunité historique pour les Éthiopiens de façonner une vision commune de l'avenir du pays.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a également qualifié le dialogue national d'occasion historique pour relever les défis nationaux de longue date de l'Éthiopie, renforcer la gouvernance constitutionnelle, promouvoir la coexistence pacifique et consolider l'unité nationale.

Alors que l'Éthiopie entre dans cette nouvelle phase, la Conférence de dialogue national devrait servir non seulement de forum de discussion, mais aussi de jalon important dans les efforts continus du pays pour renforcer la cohésion sociale, la participation démocratique et une paix durable grâce à un consensus national inclusif.