Afrique de l'Est: Maurice récompensée au septième Salon et réunion du COMFWB

Maurice s'est distinguée lors du septième Salon et réunion de la Federation of Women in Business (COMFWB) du Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), tenu du 1eᣴ au 3 juillet en Tunisie. Le National Women Entrepreneur Council (NWEC), placé sous l'égide du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, a porté haut les couleurs du pays en remportant deux distinctions majeures : le premier prix de Femme entrepreneur de l'année et le troisième prix du Meilleur stand d'exposition.

Ces récompenses viennent confirmer le rôle grandissant de Maurice dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin au niveau régional. Elles témoignent de l'innovation, de la créativité et de la détermination des femmes entrepreneures mauriciennes, qui participent activement au développement économique et social du pays.

Une reconnaissance particulière a été accordée à Rehema Fatuma Koylash, présidente du COMFWB Maurice et du NWEC. Son leadership et son engagement constant ont contribué à positionner Maurice comme un acteur incontournable au sein de la communauté d'affaires du COMESA.

Le principal temps fort de cette rencontre a été l'attribution du prestigieux prix COMFWB Femme entrepreneur de l'année à Deepika Panchoo Yashasvinee Harwani, entrepreneure enregistrée auprès du NWEC et membre active du COMFWB Maurice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fondatrice de Confederation of International Talents Ltd, Deepika s'est démarquée grâce à un modèle novateur dans le secteur de l'éducation, proposant des bourses intégrales donnant accès à des qualifications britanniques à des étudiants, indépendamment de leurs moyens financiers. Elle agit également comme mentor auprès du NWEC, où elle partage ses connaissances en littératie numérique et en intelligence artificielle avec d'autres femmes entrepreneures.

Le trophée lui a été remis par Leila Belkhiria Jaber, vice-présidente du COMFWB et présidente du COMFWB Tunisie, en présence de Chikakula Miti, directeur général du COMFWB.