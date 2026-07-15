Ethiopie: Le Premier ministre Abiy reçoit l'ancien président nigérian Ọbasanjọ

14 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a reçu l'ancien président nigérian Oluṣẹgun Ọbasanjọ, à la veille de la Conférence historique sur le dialogue national en Éthiopie.

Au cours de leur entretien, le président Obasanjo a fait part de son expérience concernant le processus de paix au Biafra.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a écrit : « Aujourd'hui, à la veille de notre Dialogue national historique, j'ai reçu dans mon bureau Oluṣẹgun Ọbasanjọ, un ami cher de l'Éthiopie, afin de discuter du Dialogue national à venir et de tirer parti de la sagesse qu'il a acquise au cours de ces parcours, au cours desquels il a partagé avec nous son expérience à la tête du processus de paix au Biafra. »

Il a ajouté que cette expérience constituait une leçon précieuse pour le parcours de l'Éthiopie vers l'unité et une paix durable par le dialogue.

L'Éthiopie reste profondément reconnaissante envers le président Obasanjo pour ses contributions inestimables, a ajouté le Premier ministre.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.