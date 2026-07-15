Ethiopie: Le Premier ministre Abiy reçoit l'ancien président nigérian Ọbasanjọ

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a reçu l'ancien président nigérian Oluṣẹgun Ọbasanjọ, à la veille de la Conférence historique sur le dialogue national en Éthiopie.

Au cours de leur entretien, le président Obasanjo a fait part de son expérience concernant le processus de paix au Biafra.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a écrit : « Aujourd'hui, à la veille de notre Dialogue national historique, j'ai reçu dans mon bureau Oluṣẹgun Ọbasanjọ, un ami cher de l'Éthiopie, afin de discuter du Dialogue national à venir et de tirer parti de la sagesse qu'il a acquise au cours de ces parcours, au cours desquels il a partagé avec nous son expérience à la tête du processus de paix au Biafra. »

Il a ajouté que cette expérience constituait une leçon précieuse pour le parcours de l'Éthiopie vers l'unité et une paix durable par le dialogue.

L'Éthiopie reste profondément reconnaissante envers le président Obasanjo pour ses contributions inestimables, a ajouté le Premier ministre.