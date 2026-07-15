Ethiopie: Le ministre des Finances s'entretient avec le directeur général des opérations de la Banque mondiale

Addis Ababa — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré aujourd'hui à Addis-Abeba Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale (BM).

Au cours de cette rencontre, le ministre a informé la directrice générale de la dynamique soutenue des réformes en Éthiopie et des priorités du gouvernement, ainsi que des dernières évolutions concernant les priorités stratégiques du prochain cadre de partenariat avec le pays, selon le ministère des Finances.

De son côté, la directrice générale des opérations de la BM a félicité le gouvernement pour ses solides résultats en matière de réformes et ses perspectives économiques positives, et a réaffirmé son soutien continu à la poursuite du programme de réformes et des objectifs de développement à long terme de l'Éthiopie.