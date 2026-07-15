Ethiopie: La Conférence sur le dialogue - Une occasion historique de parvenir à un consensus national, selon le président de l'ECSOC

Addis Ababa — La Conférence de dialogue national, qui doit débuter demain, offre une occasion historique de jeter les bases d'un consensus national en examinant et en résolvant pacifiquement les divergences de longue date et profondément enracinées dans le pays, a déclaré Ahmed Hussein, président du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne (ECSOC).

S'adressant aujourd'hui aux journalistes, le président a indiqué que le processus de dialogue avait permis d'examiner en profondeur les divergences existantes et de jeter les bases de l'unité grâce à un engagement pacifique.

Il a souligné que la conférence ouvrirait la voie à la compréhension mutuelle et à une paix durable.

Selon lui, le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne considère ce dialogue comme une occasion précieuse d'aborder les divergences entre Éthiopiens par le dialogue, de favoriser la compréhension mutuelle et de renforcer la paix durable, la justice et l'unité nationale.

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Le dialogue national n'a pas pour but de servir de tribune pour revendiquer la victoire ou la défaite, mais de constituer un processus national à travers lequel des solutions collectives seront recherchées en discutant des problèmes communs, a-t-il ajouté.

Le succès du dialogue repose sur la tolérance, l'écoute, le respect mutuel et une bonne volonté sincère.

Le président Ahmed a déclaré que les organisations de la société civile avaient une responsabilité unique dans ce processus, notamment celle de faire entendre la voix du public, de garantir la participation des groupes marginalisés et vulnérables, de renforcer la confiance entre les parties prenantes et de servir de pont pour favoriser la compréhension mutuelle.

À cet égard, les organisations de la société civile ont collaboré avec la Commission du dialogue national en mettant à disposition des participants actifs, des animateurs et des observateurs, tout en soutenant les efforts de consolidation de la paix et en menant des actions de sensibilisation auprès de l'ensemble de la société.

L'ECSOC reste déterminé à veiller à ce que le dialogue reste indépendant, inclusif, transparent et fondé sur la confiance mutuelle, a-t-il ajouté.

Soulignant la nécessité de résoudre les questions cruciales dans le cadre de ce processus, le président a appelé les participants au dialogue à s'engager avec patience, responsabilité, respect mutuel et sens du patriotisme.

Il a également exhorté le public à suivre de près le processus, à formuler des commentaires constructifs et à favoriser des discussions pacifiques.

Par ailleurs, Ahmed a souligné que ce dialogue devait être considéré comme une responsabilité nationale partagée, nécessitant l'implication de la presse, de la société civile, des instances gouvernementales, des citoyens et des parties prenantes.