Ethiopie: L'Assemblée nationale approuve un prêt à taux préférentiel de plus de 124 millions d'euros

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) a approuvé à l'unanimité des accords de prêt à conditions préférentielles d'un montant de 124,6 millions d'euros destinés à soutenir la réforme économique nationale de l'Éthiopie et à accélérer la transformation numérique du pays.

Les accords de prêt approuvés aujourd'hui ont été conclus avec les gouvernements italien et français.

La Chambre a ratifié l'accord de prêt concessionnel de 70 millions d'euros accordé à titre d'appui budgétaire, en coordination avec la troisième opération de la Banque mondiale en faveur de la croissance et du développement durables en Éthiopie, en collaboration avec le gouvernement italien.

Ce financement sera directement versé au budget du gouvernement fédéral afin de faciliter la mise en oeuvre du programme de réformes macroéconomiques de l'Éthiopie et de contribuer à accélérer la croissance économique, a-t-on appris.

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Cet accord, qui ne comporte aucun frais de gestion et prévoit un délai de grâce de 16 ans, sera remboursé sur 30 ans, ce qui en fait un mécanisme de financement à long terme hautement concessionnel.

En présentant le projet de proclamation relatif à ce prêt, le chef de groupe parlementaire Tesfaye Beljige a déclaré que le programme visait à apporter un soutien budgétaire direct au programme de réformes du gouvernement dans de multiples secteurs, l'accord de prêt ayant pour objectif de favoriser une croissance économique durable et inclusive.

La Chambre des représentants a également approuvé un accord de prêt concessionnel de 54,6 millions d'euros entre les gouvernements éthiopien et français, destiné à financer la modernisation et la numérisation des systèmes éthiopiens de commandement, de contrôle et de gestion des actifs.

S'exprimant au sujet de ce prêt, le chef de groupe parlementaire a déclaré que ce projet avait été lancé pour renforcer les capacités technologiques, améliorer l'efficacité et la rapidité opérationnelles, ainsi que pour garantir la transparence dans la gestion des actifs.

Selon lui, ce projet témoigne de la solide coopération entre l'Éthiopie et la France et sera mis en oeuvre grâce à un financement concessionnel de 54,6 millions d'euros accordé par le gouvernement français.

Ce prêt est assorti d'un taux d'intérêt annuel très préférentiel de 0,347 %, incluant un délai de grâce de 10 ans. Il sera remboursé sur une période de 25 ans.

De son côté, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que le projet visait à intégrer numériquement les lignes de transport d'électricité et les sous-stations de l'Ethiopian Electric Power (EEP) à travers le pays au sein d'un centre de commandement et de contrôle centralisé.

Ce système permettra de surveiller en temps réel le réseau national de transport d'électricité et d'améliorer la gestion des actifs du secteur électrique.

Il permettra également de moderniser les sous-stations, de renforcer les systèmes de maintenance, de relier les installations via des réseaux de fibre optique, de mettre en place un système centralisé de contrôle du transport d'électricité, et de déployer des logiciels de pointe, des équipements sophistiqués et des technologies de collecte de données en temps réel afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la fiabilité.

Le ministre a ajouté que des entreprises, des technologies et des services français seraient mis à contribution pour la mise en oeuvre du projet, qui devrait moderniser la gestion du transport d'électricité en Éthiopie grâce à un centre de commande centralisé capable de superviser en temps réel les lignes de transport et les sous-stations à l'échelle nationale.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un accord de cofinancement plus large associant plusieurs partenaires internationaux.

Selon Ahmed, le financement initial du projet avait été obtenu auprès de l'Agence française de développement (AFD).

L'Union européenne a également accordé des subventions à cette initiative, tandis que la Banque européenne d'investissement (BEI) devrait apporter un financement supplémentaire de plusieurs centaines de millions de dollars afin de soutenir la poursuite de la modernisation des infrastructures de transport d'électricité en Éthiopie.