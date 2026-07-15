Ethiopie: Le gouvernement met l'accent sur la modernisation de la logistique - Ministre d'État

Addis Ababa — L'Éthiopie s'efforce de stimuler les flux d'investissements directs étrangers en modernisant systématiquement son corridor logistique afin d'accélérer l'efficacité des importations et des exportations, a déclaré Dhenge Boru, ministre d'État chargé des Transports et de la Logistique.

L'Association éthiopienne des transitaires et des agents maritimes (EFFSAA) a remis aujourd'hui leurs diplômes à des professionnels de la logistique issus d'institutions publiques, privées et internationales, tous formés dans le cadre du programme de diplôme de la FIATA, reconnu à l'échelle mondiale.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes, le ministre d'État a souligné que l'écosystème logistique constituait un fondement irremplaçable pour ouvrir la voie à la prospérité du pays.

Il a affirmé que le gouvernement collaborait avec les principaux acteurs du secteur afin de constituer une main-d'oeuvre hautement qualifiée, capable de gérer les flux commerciaux avec une rapidité et une précision optimales.

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M. Dhenge a appelé les spécialistes nouvellement certifiés à mettre leur expertise au service de la résolution des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, du renforcement des capacités institutionnelles et de la mise en place de normes de service de classe mondiale dans l'ensemble du secteur.

De son côté, le directeur général adjoint de l'Autorité maritime éthiopienne (EMA), Firaol Tafa, a déclaré qu'une feuille de route stratégique sur dix ans était en cours de mise en oeuvre dans le but de réorganiser les opérations nationales de fret et d'adopter des méthodologies modernes.

Il a souligné que la participation de multiples parties prenantes restait absolument essentielle pour mener à bien cette transformation sectorielle, a-t-il ajouté.

Le président de l'Association éthiopienne des transitaires et des agents maritimes (EFFSAA), Dawit Wubshet, a noté que cette formation apporte une réponse cruciale au manque de main-d'oeuvre qualifiée auquel est actuellement confronté le secteur local.

Selon lui, l'association collabore activement avec des organismes internationaux afin de mener des recherches ciblées et de mettre en place des programmes continus de renforcement des capacités visant à moderniser les filières commerciales.

L'EFFSAA est pleinement déterminée à jouer son rôle pour renforcer la compétitivité logistique de l'Éthiopie et intégrer des indicateurs opérationnels de niveau mondial, a ajouté Dawit.