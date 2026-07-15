Centrafrique: Ebola - Face au risque de propagation de l'épidémie, le pays évalue sa préparation

Face à la progression de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'Ituri, les autorités sanitaires de Centrafrique renforcent les mesures de prévention dans les zones frontalières. Ce week-end, une mission du ministère de la Santé, accompagnée de plusieurs partenaires, s'est rendue à Obo et à Mboki, dans le Haut-Mbomou, afin d'évaluer le niveau de préparation du pays face au risque d'importation du virus. De retour à Bangui, l'équipe a présenté mardi 14 juillet 2026 les conclusions de cette mission lors d'une conférence de presse.

Durant sa mission, l'équipe d'évaluation a rencontré les autorités locales et les communautés. Elle a aussi visité les centres de santé pour évaluer les bâtiments, les équipements et le personnel disponible.

Selon le ministre de la Santé, le docteur Pierre Somsé, les moyens de riposte doivent être rapidement renforcés. La salle d'isolement et le laboratoire de l'hôpital d'Obo seront équipés pour améliorer le dépistage et la prise en charge des malades.

Manque de personnel qualifié

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Le manque de personnel qualifié reste aussi un grand défi dans la région. À l'hôpital d'Obo, seuls quatre soignants qualifiés travaillent sur un effectif de quarante agents. Une formation sera organisée dans les prochains jours et des professionnels de santé seront envoyés depuis Bangui pour renforcer les équipes.

L'insécurité et le mauvais état des routes compliquent les déplacements. La plupart des interventions se font donc par avion, mais les moyens restent limités.

Pour soutenir la riposte, les Nations unies, l'OMS et l'Institut Pasteur vont déployer un laboratoire mobile, des spécialistes et un vol cargo régulier pour transporter les médicaments et le matériel médical.